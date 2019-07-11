Люди не повинні втрачати здоров’я через невиконання підприємствами своїх зобов’язань – Президент у Кривому Розі на нараді з питань екологічної ситуації

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський провів у Кривому Розі нараду з питань екологічної ситуації у місті та регіоні загалом.

«У нас буде багато питань. Ми хочемо послухати вас – про проблеми, які Президент та Офіс Президента можуть допомогти вирішити. Як правило, після кожної зустрічі є якісь результати, ми дуже хотіли б сьогодні вийти з результатом, – наголосив він. – Я тут народився і не зі ЗМІ знаю, що таке головна екологічна проблема в Україні, адже ця проблема «живе» й народжувалася у Кривому Розі».

Президент зазначив, що запрошував на сьогоднішню зустріч і міністра екології Остапа Семерака.

«Він не зміг, бо у нього передвиборча кампанія. Головна екологічна проблема зараз у Кривому Розі, він сюди не приїхав через вибори», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що попри це під час зустрічі будуть напрацьовані конкретні кроки та визначені конкретні терміни виконання заходів для поліпшення екологічної ситуації в місті й відповідальні особи.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук зауважив, що у Кривому Розі працюють підприємства, які є важливою частиною економіки країни, однак вони створюють проблеми для довкілля.

«Ми дуже не хочемо, щоб ця зустріч перетворювалася на формальність. Ми розуміємо історію відносин держави з великими підприємствами, і вона завжди рухається по колу: держава встановлює ліміти, про щось домовляється. Великі підприємства намагаються ці ліміти якось виконувати, але весь час не виходить... Тож ми хочемо донести дуже простий сигнал, що з цією практикою потрібно закінчувати. Так далі жити не можна», – підкреслив він.

Президент поцікавився у представників одного з найбільших підприємств не лише міста, а й країни – «АрселорМіттал Кривий Ріг», яких конкретних заходів було вжито для поліпшення екологічної ситуації в регіоні і зменшення шкоди місцевому населенню. Ішлося про програму зобов'язань, які компанія взяла на себе. Також він порушив, зокрема, питання недопуску перевірок на виробництво і виведення з експлуатації мартенівського цеху у 2016-2017 роках, що не було зроблено.

Глава держави акцентував увагу на тому, що дуже часто підприємства домагаються відтермінування виконання тих чи інших зобов'язань і заходів. Однак розплачується за це населення – своїм здоров’ям. Зокрема, постійно фіксується збільшення випадків онкологічних захворювань.

«Чому через це мають страждати люди? Я не розумію. Я розумію, що податки й таке інше, але скільки коштує людське життя? Чи варте воно всіх тих податків? – запитав Володимир Зеленський. – Чому кількість ракових захворювань у Кривому Розі має залежати від ваших стратегічних планів?»

Президент також запропонував запровадити безкоштовні програми лікування онкологічних захворювань для мешканців Кривого Рогу.

«Я кажу про фінансову допомогу хворим людям, про конкретне «фінансове вибачення», – підкреслив він.

Зі свого боку представник «АрселорМіттал» зазначив, що компанія здійснює кроки для поліпшення екологічної ситуації. На його переконання, у найближчі п’ять років планується інвестувати значні суми у виробництво, що також стане внеском у природоохоронні заходи.

Він також запросив Президента відвідати підприємство. На що Глава держави відповів, що готовий відвідати «АрселорМіттал», оскільки поважає підприємства, які дають робочі місця. Однак це станеться у тому разі, якщо підприємство виконає всі побажання, про які йшлося на зустрічі. Президент також висловив сподівання, що виконання екологічних програм не відбуватиметься за рахунок скорочення робочих місць.

Крім того, заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук зазначив, що дбати про екологію повинні всі підприємства, не лише «АрселорМіттал Кривий Ріг».

«Шановні забруднювачі, не чекайте, доки до вас дійде черга і ми змушені будемо говорити з вами безпосередньо. Уважно ставтеся, підніміть папірці, де написані ваші зобов'язання, подивіться на них уважно й будьте певні – якщо ви їх не виконуватимете, у вас будуть проблеми й за хабарі ви їх не вирішите», – резюмував він.