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Люксембург – новий партнер Фундації Олени Зеленської у сфері психосоціальної підтримки підлітків та молоді

2 травня 2025 року - 12:27

Люксембург – новий партнер Фундації Олени Зеленської у сфері психосоціальної підтримки підлітків та молоді

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської зустрілася з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ та торгівлі Люксембургу Ксав’є Бетелем.

Дружина Президента подякувала за всебічну допомогу Україні з боку Люксембургу з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема за політичну, військову, енергетичну та гуманітарну підтримку.

Під час зустрічі перша леді презентувала один із нових стратегічних напрямів діяльності Фундації – проєкт у сфері психосоціальної підтримки підлітків та молоді.

«Діти й молодь особливо вразливі до стресу, адже саме в цей період формується їхня психологічна стійкість. Дослідження, яке провів ЮНІСЕФ, показує, що старші підлітки та молодь мають найвищий рівень стресу, але водночас – і потенціал для відновлення. Ми прагнемо створити для них середовище, яке допомагатиме пройти цей етап із підтримкою, а не на самоті», – наголосила вона.

Ксав’є Бетель оголосив про рішення Люксембургу спрямувати один мільйон євро на цей проєкт.

«Жахливо, що найбільш вразлива частина суспільства – діти – часто найсильніше страждає від наслідків жорстокої війни Росії. Розмінування землі – справа складна, але розмінування свідомості травмованих дітей може бути ще складнішим і тривалішим завданням – таким, що потребує багаторічної, а іноді й довічної підтримки та зцілення. Саме тому для мене велика честь, що Люксембург підтримає Фундацію Олени Зеленської та її надзвичайно важливу роботу з надання психологічної допомоги дітям – жертвам війни», – сказав він.

Команда Фундації Олени Зеленської подякувала за цей вагомий внесок у майбутнє молодих українців.

«Підтримка підлітків та молоді – це інвестиція в їхнє відновлення та розвиток уже сьогодні. Новий проєкт Фундації буде спрямований саме на те, щоб дати їм змогу відчути підтримку й турботу», – зазначила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

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