Майбутнє України та аналог плану Маршалла: Президент зустрівся зі студентами в Чернівцях

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Чернівців зустрівся зі студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Буковинського державного медичного університету та Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету.

Глава держави поспілкувався з українською молоддю про нашу країну, її майбутнє та роботу над аналогом плану Маршалла для України. Президент розповів, що в цьому плані основне питання – відновлення України: її енергетики, технологій, економіки. За попередніми розрахунками, ідеться про близько 700 млрд дол. США. Утім, ця сума не остаточна.

«Ми з вами не знаємо реальних сум, тому що ми не закінчили війну. Коли вона закінчиться, буде проаналізовано все. В принципі, партнери погоджуються, що відновлювати Україну будуть усі. Що суми такі, скажімо так, зрозумілі, і вони доступні. Будемо вірити й сподіватися на порядність партнерів – те, що вони говорять, що вони це акцептують, а не просто говорять», – сказав він.

Володимир Зеленський також упевнений у тому, що в найближчі роки Україна стане членом ЄС і НАТО.

«НАТО – це для нас зовнішній захист і, безумовно, найкращі гарантії безпеки. Але також я переконаний у тому, що ми посилимо й наш внутрішній захист. Ми зміцнимо нашу безпеку на кордонах, у містах, у громадах. У майбутньому буде зовсім інший підхід і до безпеки, і до будівництва», – зазначив Президент України.

Глава держави додав, що після закінчення війни в нашій країні також розвиватимуться різні напрями освіти: медична, психологічна, безпекова та будівельна. Україна потребуватиме таких фахівців.