Майже 1 млрд євро допомоги та перші літаки F-16 уже цьогоріч: результати зустрічі Президента України та Прем’єр-міністра Бельгії

Сьогоднішній день став початком нової сторінки у відносинах між Україною та Бельгією. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з Прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Україна та Бельгія підписали двосторонню безпекову угоду, у якій чітко зафіксоване постачання нашій країні 30 літаків F-16 до 2028 року. У документі також ідеться про оборонну підтримку. Цьогоріч Бельгія надасть майже мільярд євро військової допомоги.

Володимир Зеленський відзначив закріплену в угоді підтримку України на шляху до ЄС і НАТО, санкцій проти Росії та справедливого використання російських активів.

«Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати мільярд сімсот мільйонів євро від прибутків від заморожених російських активів. Також є рішення для відбудови – Бельгія буде виділяти кошти на відновлення нашої Чернігівщини», – зазначив Президент.

Глава держави також подякував Бельгії та Прем’єр-міністру за принципову підтримку Глобального саміту миру.

«Існує лише два сценарії розвитку подій: або реальний мир, або подальше розширення війни. Ми бачимо, що Росія робить усе заради другого сценарію та намагається зірвати Саміт миру. Дякую кожному лідеру, кожній державі, які розуміють це й роблять усе, щоб Саміт миру справді зміг стати примусом Росії до миру», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо зазначив, що його країна продовжить навчання Сил безпеки та оборони України в морському секторі, розмінуванні та в керуванні винищувачами F-16. І додав: мета Бельгії – передати перші літаки нашій країні вже цьогоріч.

«Поточна угода дає змогу забезпечити Україну необхідною сучасною військовою технікою та підтримкою її оборонної промисловості. В цій угоді ми переважно фокусуємося на військових потребах захисту населення – ППО, артилерія, оборонна техніка та, звісно, винищувачі F-16», – наголосив він.

Александр Де Кроо також висловив сподівання, що за бельгійського головування в ЄС буде ухвалений 14-й пакет санкцій.

«Хоча російське вторгнення перетворилося на війну на виснаження, ЄС і Бельгія продовжуватимуть стояти пліч-о-пліч із вами в цій війні. Наш обов’язок – допомогти вам перемогти. Наша підтримка залишається незмінною та непохитною. Результат цієї війни є вирішальним для наших європейських інтересів, цінностей та безпеки», – підсумував Прем’єр-міністр Бельгії.