Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Передусім хочу відзначити наших захисників неба – під час ракетного удару вранці вдалося збити значну частину російських ракет. Утім не всі. Були влучання в Харкові, також у Дніпропетровській області. Усім постраждалим надано необхідну допомогу. Загинула одна людина. Мої співчуття рідним і близьким. Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО. Продовжуємо цю роботу й зараз – майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості, нові можливості. Цей російський режим повторює зло, яке вже наробив, але намагається щоразу зробити удар більш болісним. Ми це усвідомлюємо. І я дякую кожному й кожній, хто захищає Україну від «шахедів», хто відбиває російські ракетні удари, дякую нашій розвідці та кожному з партнерів, хто вже ухвалив рішення про підтримку українського повітряного щита і хто робить санкції проти держави-терориста саме такими, які здатні її обмежувати. І хай у Росії не сумніваються: усі – від терористів до пропагандистів терору – вони усі відповідатимуть. І за кожен удар.

Провів засідання Ставки. Як і завжди, Головком, командувачі за напрямками доповіли щодо оперативної ситуації. Купʼянськ, Лиман та всі донецькі напрямки, південь. Я дякую всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу. Завдання нашої держави – і зараз, узимку, хоч би як це було складно, – проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України – нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше – і зараз, у боях і взимку, і цієї осені.

95-та окрема десантно-штурмова бригада – солдат Андрій Мінасов. Дякую, солдате, за результативність! 14-та окрема механізована бригада – солдат Іван Ковальчук та старший солдат Віталій Любчик. Я дякую вам, хлопці, за влучність! 68-ма окрема єгерська бригада – молодший сержант Роман Петляр. Дякую! 92-га окрема штурмова бригада – солдат Павло Кісса. Дякую за сміливість, солдате! 42-га окрема механізована бригада – молодший сержант Максим Омбиш. Дякую за хоробрість і за збереження життів побратимів! 26-та окрема артилерійська бригада – головний сержант Олександр Федорчук. Дякую за знищення окупанта! 25-та окрема повітрянодесантна бригада – сержант Андрій Журавльов, фахівець аеророзвідки. Дякую! 47-ма окрема механізована бригада – молодші сержанти Юрій Святенко та Дмитро Семенник. Удвох знищили ворожу диверсійну групу біла авдіївського заводу, молодці! 23-тя окрема механізована бригада – молодший сержант Роман Луценко. Дякую за потужні бойові результати! 704-й полк радіаційного, біологічного та хімічного захисту – старший солдат Марʼян Порціна. Дякую за сміливість, воїне, за саме таку сміливість, яка стала символом українського захисту.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністеркою Естонії – і про збереження підтримки України партнерами загалом, і про цілком конкретні речі, які потрібні нашій державі, нашим воїнам, щоб досягати необхідних результатів. Я вдячний за розуміння й допомогу. Звичайно, обговорили й питання єдності Євросоюзу – передусім у контексті відкриття переговорів з Україною щодо вступу в ЄС. Україна виконує всі зобов’язання. Ми вже неодноразово це доводили. Сьогодні, до речі, Верховна Рада України ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. Враховано висновки Венеційської комісії – конкретно щодо національних спільнот. Очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу і відповідні європейські обіцянки Україні будуть виконані. У нас було сім рекомендацій – ми зробили все, чого від нас чекали на грудень.

І ми продовжуємо нашу активну зовнішньополітичну роботу, щоб наблизити позитив для України і щодо оборони, і щодо макрофіну, і щодо політичної та мотиваційної сили. Кожен, хто захищає свободу, потребує відчуття, що він чи вона не наодинці. Вільний світ має бути об’єднаним. І, щоб бути справді успішною, Україна має бути донором єднання. Кожен наш зовнішньополітичний крок спрямований саме на це. Зокрема, сьогодні в Києві відбулася перша зустріч учасників нашої нової міжнародної коаліції щодо повернення дітей, які були депортовані в Росію з тимчасово окупованої території. Ми об’єднуємо заради звільнення дітей і держави, і міжнародні організації, і громадських лідерів із різних країн світу, і юридичних фахівців. Я дякую всім, хто приєднався до цієї роботи вже, хто забезпечує конкретні правові результати вже, зокрема й ордери Міжнародного кримінального суду щодо російських посадовців, і, звичайно, усім, чиє посередництво та вплив допомагають повертати дітей додому, в Україну.

І ще одне.

Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із сектора Газа. Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці. Дякую ГУР, дякую нашим дипломатам, дякую нашим друзям у регіоні.

Слава всім, хто б’ється й працює заради України та українців! Слава нашому потужному народу!

Слава Україні!