Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла; усе залежить від партнерів – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Звіт за цей день.

Перше: Ставка – особливо тривале, особливо детальне засідання. Зокрема, щодо безпеки наших стратегічних обʼєктів, наших атомних станцій. Були відповідні доповіді, відповідні рішення і – дуже важливо – контроль за виконанням рішень.

До речі, максимально контактуємо з партнерами для того, щоб ні в кого у світі не було навіть найменшого дефіциту інформації щодо ситуації на Запорізькій АЕС та створених Росією загроз.

На Ставці, як завжди, детально розглянули ключові напрямки Сходу та Півдня. Дякую, воїни, за вашу хоробрість!

Тримаємо увагу й на Північному напрямку – усі потенційні загрози бачимо, і Головкому доручено продовжувати посилення «Півночі».

Дуже важливо: на кожному засіданні Ставки знову й знову повертаємося до питання боєприпасів, зокрема для нашої артилерії. І це стосується не лише постачання від партнерів, а й виробництва в Україні. Я дякую кожному й кожній, хто працює заради виконання цього нашого стратегічного, життєво важливого завдання. Постійно є прогрес у виробництві зброї в Україні.

Друге важливе, що було сьогодні. Готуємо нові санкції, санкційні кроки нашої держави, і сьогодні провів нараду щодо цього з першою віце-премʼєр-міністром Свириденко та секретарем РНБО Даніловим. Рішення – незабаром.

Третє: провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях нашої держави, у різних містах. Доповідали міністр стратегпрому Камишін, профільний заступник керівника Офісу щодо регіональної політики Кулеба.

На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це – відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є.

Ще одне.

Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі. А отже, тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки у Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить від партнерів.

Слава всім українським героям! Слава кожній нашій бойовій бригаді, усім підрозділам наших сил оборони й безпеки!

Слава Україні!