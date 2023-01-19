Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який прибув до нашої країни з візитом.

Вітаючи Президента Європейської ради в Києві, Глава держави відзначив, що Шарль Мішель є справжнім другом України, а сьогоднішні переговори були змістовними та важливими.

«Я поінформував пана Президента про ситуацію на полі бою, на передовій, про те, якими можуть бути найближчі дії ворога. Дякую, Шарлю, за готовність незмінно допомагати Україні, нашим людям. Від щирого серця вдячний тобі за це. І дякую за глибоке розуміння всіх потреб наших воїнів і за просування нашої політики, політики підтримки України. Що швидше будуть ухвалені необхідні рішення деякими лідерами безпосередньо у Європі щодо оборонного постачання нашим бійцям, українським воїнам, то надійніше ми зможемо гарантувати безпеку нашим людям, безпеку всім європейцям», – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, окрім оборонних питань, під час зустрічі сторони обговорили подальше посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, кроки для реалізації української формули миру, де Євросоюз може стати одним із потужних лідерів та допомогти розширити коло партнерів, а також двосторонню взаємодію із ЄС та процес європейської інтеграції України, що є пріоритетом для кожного громадянина нашої держави.

«Санкції проти Росії суттєво зменшують потенціал держави-терориста та мають залишатись одним із ключових захисних інструментів Європи та світу. Тому дуже важливо, щоб санкції були потужними й предметними. Сила таких санкцій має бути такою, яка здатна зупиняти агресію», – наголосив Президент України.

Як повідомив Глава держави, сьогодні було обговорено конкретні рішення, які можуть посилити тиск на Росію та її спільників, зокрема Іран, який поки що продовжує постачати іранські дрони для терору. Володимир Зеленський висловив сподівання, що десятий санкційний пакет Євросоюзу буде ще ефектнішим.

«Настав час для санкцій проти російської ядерної галузі, проти всіх її галузей, організацій, усіх суб’єктів, які працюють на російську ракетну програму. Також – нові кроки в енергетиці, включно з ембарго на російські енергоносії», – акцентував Президент.

Співрозмовники обговорили конкретні заходи, які могли б забезпечити реалізацію української формули миру.

«Я дуже ціную підтримку Євросоюзом нашої формули, готовність пана Президента взяти участь і бути одним із лідерів саміту формули миру, який ми обов’язково проведемо і який буде організовано відповідно», – сказав Глава держави.

Він висловив сподівання, що не лише країни – члени ЄС, а й держави-кандидати будуть залучені до реалізації формули миру та підтримки відповідних міжнародних зусиль, зокрема резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка готується.

Володимир Зеленський також подякував Шарлю Мішелю за високу оцінку виконання нашою державою рекомендацій Єврокомісії для набуття членства у Європейському Союзі. За словами Президента України, наступним кроком може стати проміжна позитивна оцінка Євросоюзом зусиль Української держави.

«Я поінформував пана Президента про те, які рішення були ухвалені Україною, якого прогресу ми досягли, і зазначив, що вже цьогоріч ми маємо вийти на початок переговорів. Це наша мета щодо членства України в ЄС. Для цього є всі необхідні передумови. У нас є велика мотивація, велике бажання, ми йдемо вперед», – наголосив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили основні очікування в поточному році, зокрема й посилення енергетичної безпеки на континенті з огляду на російський терор проти українських енергооб’єктів.

Глава держави подякував за великий пакет підтримки українського бюджету з боку Євросоюзу обсягом 18 млрд євро та виділення першого траншу (3 млрд євро).

Лідери також обговорили підготовку до 24-го саміту Україна – ЄС, який відбудеться на початку лютого.

«Очікуємо на дуже конкретні результати, очікуємо на домовленості», – сказав Володимир Зеленський.

«Я дякую пану Президенту, дякую всім європейцям, суспільству, лідерам Європи за всю ту підтримку – військову, політичну, фінансову, гуманітарну, – яка надається нашій державі, нашим людям і допомагає нам зберігати життя, стійкість нашої оборони та соціальну стабільність. Окремо дякую Європейському парламенту за щойно ухвалену резолюцію щодо підтримки створення трибуналу для переслідування за злочин російської агресії проти України. Ми працюємо масштабно, і цей масштаб співпраці є новою історією і для України, і для Європейського Союзу. Глобальне значення нашої співпраці очевидне. А отже, очевидно, що й зусилля, які допомагають цій співпраці, заслуговують на найвищу відзнаку», – резюмував Глава держави.

Зі свого боку Шарль Мішель зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз відразу обрав шлях мобілізації максимальної підтримки для Української держави.

«Останнім часом Україна отримує важке озброєння, ППО. І я думаю, що потрібно продовжувати в цьому напрямку. Тому що, можливо, наступні тижні стануть визначальними й вирішальними», – сказав він.

Крім того, ЄС постійно мобілізує свої фінансові можливості для підтримки України. Шарль Мішель нагадав про рішення Євросоюзу виділити нашій країні у 2023 році макрофінансову допомогу загальним обсягом 18 млрд євро.

Шарль Мішель наголосив на важливості гуманітарної допомоги, підтримки вимушених переселенців, а також політичної підтримки України.

«Ми мобілізували підтримку вибору вашого вільного, суверенного народу стати членом Європейського Союзу. Декілька місяців тому ми надали вам статус кандидата на вступ до ЄС і рішуче налаштовані безпосередньо й тісно співпрацювати з тобою, Володимире, з нашими командами, щоб рухатися вперед. Щоб кожен виконував свою частину роботи якомога швидше», – розповів Президент Європейської ради.

На його думку, ще одним важливим аспектом підтримки України є відновлення справедливості. Для цього потрібно діяти на рівні всіх міжнародних організацій, збирати докази, мобілізувати всі правові установи, щоб було відновлено справедливість, заморожено активи всіх осіб, зацікавлених у російській агресії проти України.

«Я сподіваюся, що це заморожування активів допоможе у відбудові України після війни. Для цього Європейська рада також працює», – наголосив Шарль Мішель.