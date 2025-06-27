Масштабуємо український потенціал, зокрема щодо перехоплювачів – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні багато всього за день. Провів Ставку, саме технологічний компонент – Технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Це фінанси, виробництва, необхідні регуляторні спрощення. Ключова ціль – виробляти максимум, і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також – з урахуванням розвитку технологій ворога. Були на Ставці доповіді військового командування, Міністерства оборони України, також Мінстратегпрому. Детальна доповідь нашої розвідки щодо технологічних планів, щодо намірів Росії. Масштабуємо український потенціал, зокрема щодо перехоплювачів. Я дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України. Всі можливості – бізнесу, всі можливості – державним виробникам. Головне, щоб масштаб нашого виробництва та швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни.

Також провів сьогодні нараду з нашими дипломатами: Міністерство закордонних справ, віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, також була команда Офісу. Зараз були дуже насичені тижні наших зустрічей у Європі, також в Канаді на саміті «Великої сімки». Є домовленості щодо оборонних пакетів та спільного виробництва: Британія, Нідерланди, Канада, інші наші партнери. Є речі, які можемо зробити разом з Америкою. Багато домовленостей із Францією та Німеччиною. Все треба чітко реалізувати. І щодо спільного виробництва дронів та інвестицій, і щодо інших наших проєктів далекобійності, зокрема щодо ракет.

Сьогодні ж є рішення максимально прискоритись у санкційному тиску на Росію. Я хочу подякувати нашим партнерам, які готують уже 18-й пакет санкцій у Європі. Були нові санкційні кроки Британії та Канади. Працюємо щодо санкцій з усіма країнами «сімки» і також з іншими найбільш вагомими світовими юрисдикціями. Всі необхідні санкції світу проти Росії мають бути повністю реалізовані і в нас, в українській юрисдикції. Так само – українські санкції проти всіх, хто допомагає Росії, проти всіх, хто тримає чи набуває бізнес-активи на тимчасово окупованій території та фактично спонсорує окупацію, – українські санкції проти таких осіб теж мають бути повністю реалізовані в ключових юрисдикціях. Відповідальність Росії за війну і наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків і мають не дозволяти Росії та її дружкам адаптуватися. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює на Україну.

Слава Україні!