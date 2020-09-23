Маємо бути впевнені в достатній кількості ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях – Президент під час селекторної наради

571 мільйон гривень субвенції було перераховано в регіони для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це доповіли представники уряду на селекторній нараді щодо запобігання поширенню та подолання наслідків коронавірусу в Україні, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського.

Також уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині. Додатково проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень «Укрзалізниці». Міністерство охорони здоров’я розглядає ці ліжка для використання в ургентних ситуаціях.

«Мене турбує високий показник завантаженості ліжок у медичних закладах. Цього місяця Національна служба здоров’я України законтрактувала додатково 23 лікарні. За умови зростання кількості хворих ми маємо бути впевнені, що є достатньо ліжок, забезпечених киснем, у лікарнях», – сказав Глава держави.

Міністерство охорони здоров’я доповіло, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень. Нині в Україні 15,5 тис. ліжок у лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тис. – вільні.

Володимир Зеленський наголосив, що вимагає розробки програми страхування лікарів від COVID-19.