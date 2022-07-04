Маємо об’єднати суспільства проти розв’язаної Росією війни та змусити її шукати мир – Глава держави під час спілкування зі студентами й викладачами вишів Японії

Найменше, чим люди в усьому світі можуть допомогти Україні, це бути амбасадорами нашої країни та поширювати правду про війну, яку веде проти нас Росія. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами й викладачами вишів Японії.

За його словами, дуже важливо, щоб суспільства за кордоном, зокрема й освічене азійське студентство, не забували про вільну Україну.

«Ми знаємо, що Росія витрачає багато грошей для того, щоб переконати світ, що немає ніякої війни, що була якась операція тощо. Але ви знаєте ці страшенні наслідки. Тож ваше завдання: так само, як і наш Посол, ви у своїх спільнотах є тими амбасадорами, які можуть поширювати правду. Жодної дезінформації», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив: Україна прагне, щоб її підтримували, тож ніхто не повинен забувати про цю війну, бо український народ захищає не тільки Україну, а й цінності всього цивілізованого світу.

«Тож, будь ласка, поширюйте все це серед таких же поважних людей, як ви, з інших держав», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що в наші дні зброя – це не лише те, що використовується на полі бою.

«Інформаційна політика, інформаційна зброя мають такий же вагомий вплив – вплив на суспільства різних держав, на їхніх лідерів», – заявив Президент.

На думку Глави держави, правильні меседжі допомогли об’єднанню Європи та світу навколо України.

«Сьогодні більшість країн світу знають, що в Україні – війна, і знають, де правда. Знають, що Україна захищається від війни, яку розв’язала Російська Федерація. І я безпосередньо виконую цю місію – я повинен донести багатьом суспільствам, що відбувається в нас, і об’єднати інші суспільства проти війни, яку розпочала Росія і ніяк не хоче закінчувати. І такими діями змусити Росію шукати мир», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що наша держава потребує підтримки й досвіду азійських країн, і висловив подяку Прем’єр-міністру Японії та його уряду, який розуміє, на чиєму боці правда в цій війні.

За словами Володимира Зеленського, японська університетська спільнота могла б долучитися до тих чи інших освітніх програм для українських школярів або до допомоги у відбудові освітнього простору.

Президент нагадав, що вже тисячі навчальних закладів в Україні зруйновані в результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

«І тут без підтримки країн-партнерів обійтися буде складно, тому що ми сьогодні говоримо про велику відбудову нашої держави. Бо 1 вересня наші діти підуть до школи, і треба дуже сильно допомагати їм. Десь це технічно – комп’ютери, десь це освітні програми. Будь-яка допомога буде доречною й не буде зайвою», – зауважив Глава держави.

Довідка. Спілкування Президента України Володимира Зеленського з університетською спільнотою Японії відбувалося на майданчику одного з найкращих приватних закладів вищої освіти в країні – Університету Тойо. Крім того, у форматі відеозв’язку до заходу долучилися студенти інших провідних японських вишів. Загалом у спілкуванні взяли участь близько тисячі осіб.