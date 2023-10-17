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Маємо результат у нашому просуванні вперед – звернення Президента України за підсумками засідання Ставки
Маємо результат у нашому просуванні вперед – звернення Президента України за підсумками засідання Ставки

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Маємо результат у нашому просуванні вперед – звернення Президента України за підсумками засідання Ставки

17 жовтня 2023 року - 13:54

Маємо результат у нашому просуванні вперед – звернення Президента України за підсумками засідання Ставки

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці!

Дякую тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам – ефективна зброя, як ми й домовлялися.

Маємо результат в нашому просуванні вперед, результат штурмових дій наших хлопців, і це ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє – кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта – усе це має значення. Постійність наших результатів – це постійність підтримки України світом.

Була доповідь на Ставці щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону. Захист людей. Захист портів. Захист нашого експорту. Вдячний усім, хто працює заради цього.

Окремо обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Урядовці доповідали, розвідка також. Викликів багато. Але хоч би якими були загрози, наша відповідь – це наша сила. Наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною. Допомагати. Дбати про тих, хто поруч. Знайти своє місце у спільній роботі народу – це важливо.

Обовʼязково переможемо! 

Слава Україні!

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