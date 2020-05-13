Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19 – Президент

Розпочалися епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19. Про це повідомили Президенту України Володимиру Зеленському під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під його головуванням.

Після встановлення причини смерті лікарів можна буде здійснювати страхові виплати їхнім родинам, ініційовані Главою держави.

«Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій з пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров’ям», – наголосив Володимир Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який повернувся з відрядження до західних областей України, повідомив, що на Львівщині робитимуть ще 300 тестів на добу для ретельнішого моніторингу ситуації та уникнення черг. Також він додав, що сьогодні МОЗ вивчає питання забезпечення ліками медзакладів та їхньої готовності до можливої другої хвилі коронавірусу. Крім того, Максим Степанов повідомив, що розглянуть зміну фінансування пакетів щодо допомоги хворим на COVID-19.