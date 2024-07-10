Маємо сильне формулювання щодо незворотності руху України до НАТО – Володимир Зеленський

На саміті НАТО ухвалені важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава держави подякував Єнсу Столтенбергу за всі роки співпраці й наголосив, що Альянс справді став сильнішим.

«Ми вдячні за рішення щодо ППО – п’ять «петріотів» для України та десятки інших систем. Ми очікуємо, що вони надійдуть якомога швидше, щоб можна було зберегти якнайбільше життів», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також відзначив ухвалення Спільної декларації «Групи семи» торік, до якої вже приєдналися 32 держави.

«Сьогодні ми схвалимо Український договір, і цей документ є успіхом для України, оскільки він розвиває нашу архітектуру безпеки. Ми обов’язково виконаємо кожен пункт – енергії для цього в нас задосить», – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна робитиме все можливе, щоб отримати запрошення до НАТО.

«Ми маємо сильне формулювання щодо незворотності руху України до НАТО. Кожен крок наближає нас до членства. Ми робимо й робитимемо все, щоб настав той день, коли Україну запросять стати членом НАТО», – сказав Глава держави.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг зауважив, що країни – члени НАТО ухвалили рішення про довгострокову підтримку України.

«Структура НАТО надає допомогу Україні в cфері безпеки та тренувань. НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини безпекової допомоги», – повідомив він.

Єнс Столтенберг також наголосив, що Альянс засновує окреме командування для координації допомоги, яку отримує Україна.

«Союзники в НАТО зобов’язалися забезпечити мінімальний базовий рівень у 40 мільярдів євро військової допомоги для України впродовж наступного року та зберігати нашу підтримку України для її перемоги», – сказав Генеральний секретар.

За словами Єнса Столтенберга, Альянс посилить співпрацю із ЗСУ та оборонно-промисловим комплексом України.