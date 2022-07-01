Маємо врахувати принципи безбар'єрності під час повоєнної відбудови України – Олена Зеленська

У День архітектури України перша леді Олена Зеленська взяла участь у відкритті виставки Харківської школи архітектури (ХША) «Ідея. Матерія. Архітектура», яка запрацювала у Львові.

Дружина Президента ознайомилася у відеоформаті з проектами студентів і студенток вишу, а також поспілкувалася зі співзасновником закладу Олегом Дроздовим серед іншого про важливість урахування принципів безбар’єрності під час повоєнної відбудови України.

«Важко дивитися на руйнування, яких завдає російське вторгнення. Але сьогодні, скажу чесно, особисто я нарешті усміхалася від побаченого. Я немов зазирнула в наше майбутнє. В майбутню Україну, де всі рани вже зцілено, зокрема й архітектурні», – зазначила перша леді.

На виставці представлено 15 проектів студентів ХША, більшість із яких було розроблено ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

«Студенти досліджували Харків, Сєвєродонецьк, інші міста сходу України, зафіксувавши їхні обличчя до війни й запропонувавши програми їхньої розбудови. З цих проектів уже видно: наші постраждалі міста точно відродяться кращими, ніж були», – поділилася враженнями Олена Зеленська.

За словами дружини Президента, Харківська школа архітектури може стати першим українським вишем, який впровадить модулі навчальної програми з безбар’єрності.

«Я вітаю цей важливий крок! Вірю, це стане прикладом для інших вишів, – зазначила Олена Зеленська. – Також говорили про можливість інтеграції теми безбар’єрності у навчальну програму. Це був план, а тепер маємо за обов’язок рухатися так швидко, як і уявити не могли».

Виставка робіт студентів ХША у Львівській академії мистецтв (вул. Кубійовича, 35А) триватиме до 1 серпня.

Довідка. Харківська школа архітектури – перший приватний архітектурний заклад вищої освіти в Україні. Школа заснована у 2017 році у Харкові. Її місія – привнести нові методики та підходи в архітектурну освіту й розпочати дискусію про нову роль архітектора в суспільстві. З початком війни ХША евакуювалася до Львова. Школа заявила, що залишається в Україні, відчуваючи свою відповідальність перед суспільством. ХША продовжує навчати студентів та переформатовує бакалаврську програму з урахуванням викликів післявоєнної відбудови України.