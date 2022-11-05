Маємо забезпечити повний захист українського неба й будемо робити все для цього – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – доволі тривале, три години. Дуже детально проаналізували ситуацію на передовій – на всіх напрямках, на енергетичному фронті, ситуацію на кордонах. Доповідали Головнокомандувач, командувачі, керівник розвідки, Прем’єр-міністр, міністр оборони, керівник прикордонників. Знаємо, до чого готується ворог. Будемо відповідати й далі звільняти нашу землю.

Також дуже детально проаналізували все, що стосується постачання силам оборони. Це техніка, боєприпаси, звʼязок, зимові речі.

Окремо розглянули протидію ракетному й дроновому терору – уже є доволі значні результати в цьому, відсоток збиття став більшим, але ще є над чим працювати. Маємо забезпечити повний захист українського неба і будемо й надалі робити для цього все можливе й неможливе.

Найближчими тижнями очікуємо хороших новин щодо ППО й ПРО для України.

До речі, сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали.

Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 «Шахедів». Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать.

І якщо в Ірані й надалі брехатимуть про очевидне, то це означає, що світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво. Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним.

Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Найбільша жорстокість окупантів, як і раніше, сконцентрована на Донеччині. Але постійні бої тривають і на інших ділянках фронту – це понад тисячу кілометрів лінії бойових зіткнень.

Хочу сьогодні особливо відзначити нацгвардійців, які захищають нашу державу на Луганщині у складі сил оборони. Зокрема, бійців 27-ї Печерської бригади Нацгвардії, які разом із підрозділами Сухопутних військ дуже ефективно «мінусують» ворожу техніку і самих окупантів. Дякую вам, хлопці!

Робимо все, щоб у вас та в усіх інших наших воїнів було ще більше можливостей гнати ворога. І наступні тижні з цього погляду будуть дуже важливими – надзвичайно тісно працюємо з партнерами, щоб отримати для України більше танків, більше «броні», більше артилерії.

Хочу відзначити й наших прикордонників – тих, хто продовжує укріплювати рубежі на Сумщині, Чернігівщині й Харківщині попри постійні російські обстріли та провокації. У деяких прикордонних районах нашої країни майже щоденно – мінометний вогонь терористів, постійна загроза ракетних ударів. Дякую, хлопці, за стійкість і витримку!

Цього тижня вдалося забезпечити продовження роботи зернового коридору у Чорному морі. За підсумками семи днів із портів Одеси, Чорноморськ та Південний вийшли 28 суден, які перевозять понад 800 тисяч тонн агропродукції. Напрямки – Єгипет, Лівія, Марокко, Алжир, Оман, Туреччина, Китай та Ефіопія. Причому судно в Ефіопію зафрахтоване Продовольчою програмою ООН, на борту – 30 тисяч тонн пшениці. І це типовий перелік країн, які споживають більшу частину нашого аграрного експорту.

Саме на прикладі експортної зернової ініціативи ми показали, що світ здатен гарантувати стабільність попри будь-які загрози, які створює Росія. Світ не піддався на російський шантаж, ключові суб’єкти діяли рішучо, і як результат – загострення продовольчої кризи вдалося уникнути. Це один із найбільш вагомих міжнародних результатів усієї осені. Коли світ об’єднаний, у терористів немає шансів.

Ще один доказ сили від реального об’єднання світу – це робота нашої благодійної платформи United24. Сьогодні рівно півроку після її запуску.

Майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн. Для України купуються дрони, гелікоптери, машини для розмінування, зокрема дуже ефективна Armtraс, десятки швидких, які вже працюють у прифронтових районах. До проекту приєдналися зіркові амбасадори: Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Демна, Лієв Шрайбер, Марк Гемілл, Imagine Dragons, Барбра Стрейзанд, Скотт Келлі і Тімоті Снайдер.

Я дякую кожному з донорів і амбасадорів United24, команді проекту та всім, хто допомагає нам захищатися від російського терору!

І, до речі, наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо.

Слава всім, хто воює й працює для України!

Слава кожному нашому герою!

Слава Україні!