Медичне партнерство: лікарні Дніпровщини вже співпрацюють із вісьмома клініками за кордоном

Під час робочого візиту Президента України до Дніпра перша леді Олена Зеленська відвідала місцеві клініки, де лікують цивільних і військових українців.

Зокрема, вона ознайомилася з роботою Регіонального медичного центру родинного здоров’я. Це єдиний лікувальний заклад в області, де надають екстрену медичну допомогу дітям у критичних станах у разі масових і техногенних катастроф, та де є дитяче відділення онкогематології й трансплантації кісткового мозку.

«Це друга після київського «Охматдиту» лікарня, куди приїздять з усієї країни й де беруться за найтяжчі випадки лейкозів, лімфом, саркоми. Тут проведено вже п’ять аутотрансплантацій кісткового мозку», – зазначила Олена Зеленська.

У межах ініціативи першої леді заклад уклав медичні партнерства з клініками Туреччини, США та Ізраїлю.

Дружина Президента також відвідала міську клінічну лікарню, на базі якої з 2020 року діє один із найкращих центрів реабілітації в Україні. Лише за минулий рік тут пролікували півтори тисячі пацієнтів.

«Головний принцип успіху центру – реабілітація має починатися в перші 24–72 години після стабілізації стану людини в лікарні. Але є в нього ще два вагомі складники хорошого результату – прагнення самої людини відновитися й підтримка від кваліфікованої та злагодженої мультидисциплінарної команди», – зауважила Олена Зеленська.

Зараз лікарня працює над збільшенням своїх можливостей. Зокрема, практикує інтервенційну кардіологію, нейрохірургію, радіологію, медицину невідкладних станів. Цьогоріч заклад очікує ліцензію на трансплантологію.

Лікарня також є учасницею міжнародного медичного партнерства: вона співпрацює з клініками Німеччини та Швеції, медики пройшли стажування у Франції та Великій Британії.

«Обмін досвідом і здобуття нових знань сприяє тому, що в Україні буде ще більше порятунків і щасливих історій одужання», – наголосила перша леді.