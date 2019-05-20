Медведчук не представлятиме Україну у перемовинах із Росією – Глава Адміністрації Президента

Глава Адміністрації Президента України Андрій Богдан не вважає проросійського політика Віктора Медведчука можливим помічником у налагодженні контактів із Росією.

«Ми не бачимо його перемовником із нашого боку. Якщо Росія бачить його зі свого – це їхній вибір», – заявив Глава Адміністрації Президента в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Андрій Богдан також уточнив, що Президент України Володимир Зеленський і він сам особисто не знайомі з Медведчуком.

«Ні Володимир Зеленський, ні я, ні будь-хто з членів нашої команди з ним не знайомий і ніколи не спілкувався. І до сьогодні», – запевнив він.