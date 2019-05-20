Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

Переглянути всі відео
ностанні новини

Медведчук не представлятиме Україну у перемовинах із Росією – Глава Адміністрації Президента

24 травня 2019 року - 09:21

Я мрію про державу у смартфоні – Володимир Зеленський

23 травня 2019 року - 17:17

Україна повинна змінюватися інноваційно – Президент Володимир Зеленський на іForum – 2019

23 травня 2019 року - 15:54

Ми хочемо почути думку людей щодо можливих переговорів із Росією – Президент

23 травня 2019 року - 15:44

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України Володимира Зеленського в iForum 2019
Участь Президента України Володимира Зеленського в iForum 2019

23 травня 2019 року - 16:18

Перейти до всіх галерей

Медведчук не представлятиме Україну у перемовинах із Росією – Глава Адміністрації Президента

24 травня 2019 року - 09:21

Медведчук не представлятиме Україну у перемовинах із Росією – Глава Адміністрації Президента

Глава Адміністрації Президента України Андрій Богдан не вважає проросійського політика Віктора Медведчука можливим помічником у налагодженні контактів із Росією.

«Ми не бачимо його перемовником із нашого боку. Якщо Росія бачить його зі свого – це їхній вибір», – заявив Глава Адміністрації Президента в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

Андрій Богдан також уточнив, що Президент України Володимир Зеленський і він сам особисто не знайомі з Медведчуком.

«Ні Володимир Зеленський, ні я, ні будь-хто з членів нашої команди з ним не знайомий і ніколи не спілкувався. І до сьогодні», – запевнив він.

Версія для друку