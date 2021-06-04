Мета «Великого будівництва» – швидкий та комфортний проїзд по території України різними шляхами – Кирило Тимошенко

Програма Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» спрямована не лише на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, а й на розвиток транзиту й міждержавних відносин. Про це заявив заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Міжнародна політика», який триває в Києві.

Кирило Тимошенко зауважив, що в Україні рекордними темпами будуються дороги. Нові шляхи прокладаються не лише для внутрішніх потреб, а й для посилення транзитного потенціалу країни. Так, у 2020 році було відремонтовано 150 км доріг, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску. А за 2021-2022 роки буде оновлено понад 600 км таких доріг. Крім того, в межах «Великого будівництва» відкриваються нові пункти пропуску на українських кордонах.

«Ми розуміємо, що транзит – найголовніше. Ми повинні бути конкурентоспроможними в транзитному плані порівняно з іншими країнами», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Разом з тим він зазначив, що розвиток інфраструктури тісно пов’язаний і з розвитком туризму, зокрема міжнародного. Так, на прикладі проекту «Мале Карпатське коло» Україна демонструє, що може з комфортом приймати іноземних туристів. Адже вони матимуть змогу швидко дістатися від кордону до курортів на території Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей.

Також Кирило Тимошенко розповів, що нова команда Міністерства інфраструктури хоче пришвидшити темпи розвитку українських портів, у чому їм активно допомагає Офіс Президента та Верховна Рада. За його словами, більшість портів планують віддати в концесію, оскільки держава не може якісно управляти такою кількістю портів.

Ще одним напрямком державної політики в цьому питанні є покращення сервісів для моряків. Як зауважив Кирило Тимошенко, до 1 вересня в тестовому режимі буде запущена система електронної сертифікації, і моряки нарешті матимуть можливість отримувати документи без необхідності входити в певні корупційні зв’язки.

Крім того, зазначив заступник керівника Офісу Глави держави, наразі в активній фазі розвитку перебувають 10 аеропортів України. Найближчим часом буде відкрита нова злітно-посадкова смуга в аеропорту Одеси. Швидкими темпами почав будуватися Міжнародний аеропорт «Дніпро». Крім того, нарешті відкрилося авіасполучення з аеропортами Ужгорода, Чернівців, Кривого Рогу.

«І ми не просто запускаємо нові рейси. Ми починаємо реконструкцію злітно-посадкових смуг у багатьох регіональних аеропортах. Адже ми розуміємо, що це дуже важливо. По-перше, люди матимуть змогу швидко дістатися до Києва. По-друге, відлітати з Києва на міжнародних рейсах. І є домовленість з авіакомпаніями, щоб рейси стикувалися. І третє – ми запускаємо з декількома авіакомпаніями міжнародні рейси з цих регіональних аеропортів», – розповів Кирило Тимошенко.

Говорячи про залізничні перевезення, заступник керівника Офісу Президента зазначив, що в АТ «Укрзалізниця» роками були проблеми через корупцію, непрозору тарифну політику щодо вантажоперевезень, але зараз ці питання будуть активно вирішуватися.

Кирило Тимошенко нагадав, що після ратифікації 1 липня Верховною Радою угоди між урядами України і Франції Укрзалізниця отримає 130 нових вантажних електропотягів виробництва компанії Alstom.

За його словами, для покращення ситуації з пасажирськими перевезеннями в Україні, завдяки співпраці з кількома відомими світовими компаніями також будуть реалізовані проекти приміського сполучення електричками City Express у Києві, Харкові та Дніпрі.