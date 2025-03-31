Ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була – і була відчутною – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Щойно говорив із Премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за підтримку. Скоординували наші кроки – спільні кроки, нашу спільну дипломатію та роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки. Ми готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів. Цінуємо позицію Британії щодо тиску на Росію – тиск потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну. Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний – постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти й примушувати Росію до миру.

Сьогодні також я подякував Кіру і всій Британії за участь представника британського парламенту – спікера Палати громад Ліндсі Гойла – у саміті в Бучі на рівні представників парламентів європейських країн. Партнери приїхали саме сьогодні, у річницю звільнення Бучі від російських окупантів. Сьогодні разом із першою леді України, зі спікерами парламентів, із Головою Верховної Ради України, з Премʼєр-міністром України ушанували пам’ять наших людей, чиї життя, на жаль, забрали окупанти. Обов’язково за все це російські злочинці повинні відповідати, і сьогодні учасники саміту були абсолютно чіткими в цьому – Європа не забуде моральних висновків із цієї війни. Не може бути такого, щоб Путіна та інших російських злочинців, саму таку російську державу виводили з-під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах просто неможливо. Ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була – і була відчутною. Я дякую всім у світі, хто допомагає.

Сьогодні є новий оборонний пакет від Швеції – найбільший від початку цієї війни – 1,6 мільярда доларів. Значна частина – на закупівлю зброї та на виробництво. Також – це постачання зброї зі складів. Швеціє, дякую! Це допоможе.

І ще одне. Спланували дипломатичну роботу нашої команди на квітень: Офіс, уряд – перемовини з партнерами, зустрічі. Пріоритети чіткі – максимально захищати наших людей та українські позиції, максимально активно використовувати всі можливості дипломатії та працювати разом із партнерами: з Америкою, з Європою, з усіма іншими – працювати конструктивно, щоб мир був досягнутий, і, звичайно, робити все можливе, щоб ми могли підтримувати наших людей, стійкість нашої держави та всі необхідні зв’язки зі світом.

Я дякую кожному, хто допомагає! Я дякую всім українцям і українкам, які захищають нашу державу, які воюють на фронті, які працюють на Україну й українців.

Слава Україні!