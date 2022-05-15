Ми досі не знаємо, скільки українських дітей загинуло на окупованих територіях – Президент

Україна досі не знає, скільки дітей убив російський ворог на тимчасово окупованих територіях і яку кількість маленьких українців було силоміць депортовано. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі з університетською спільнотою США.

Глава держави зазначив, що на сьогодні відомо про загибель майже 300 дітей на раніше окупованих територіях України унаслідок російських обстрілів, бомбардувань, а також катувань.

«Але (досі. – Ред.) є тимчасово окуповані території. І ми не знаємо, скільки там загинуло людей, скільки там жертв і скільки дітей загинуло або у важкому стані. Ми це зможемо зрозуміти тільки після деокупації тих чи інших територій», – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, як розповів Президент України, з тимчасово окупованих територій у бік Росії було силоміць депортовано близько 500 тис. осіб.

«Розділяли дітей і дорослих. Дітей відправляли, за нашими даними, у різні сім’ї або в дитячі будинки, інтернати – там, де сироти, діти без батьків. Тому для нас це трагедія. Ми не знаємо цієї кількості дітей, ми не знаємо кількості людей, ми не знаємо, у якому вони стані. Це була депортація силою. У них забирали документи, у дорослих насамперед, забирали паспорти, міняли їх на російські», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності розслідування кожного випадку насильної депортації українців.

Крім того, Президент подякував усім державам, які забезпечують освіту українським дітям із родин вимушених переселенців.

«Це дуже важливо – не втратити освітню програму, навіть якщо вона в іншій державі. Освіта має продовжуватися попри все», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також висловив сподівання на те, що після закінчення війни багато українських молодих людей, які залишили Україну через бойові дії, повернуться на батьківщину.

«Без науки, без освіти, без студентства буде стагнація у державі. Навіть весь оптимізм після перемоги піде в нікуди, тому що без потужної сили молодих людей, без цієї енергетики та енергії неможливо нічого побудувати», – сказав Президент.