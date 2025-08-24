Ми досягнемо миру, який буде стійким і який буде тривати; саме за це сьогодні всі наші молитви – Президент під час виступу на Національному молитовному сніданку

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере взяли участь у Національному молитовному сніданку, що відбувся в Мистецькому арсеналі.

Цьогоріч на заході були присутні 1200 осіб: військові та члени родин загиблих героїв, волонтери, капелани, громадські діячі, представники церков і релігійних організацій.

Серед учасників – більш ніж 350 іноземних гостей із 50 країн, зокрема спеціальний представник Президента США з питань України генерал Кіт Келлог, американський євангельський пастор Центру віри «Жнива» Марк Бернс, генеральний секретар Всесвітнього баптистського альянсу Елайджа Браун, виконавчий директор організації «Сумка самаритянина» Едвард Грем і голова Ради з національної політики Республіканської партії Сполучених Штатів Боб Мак’юен.

Присутні помолилися за закінчення війни та досягнення реального миру, захист українських воїнів і добробут України.

Володимир Зеленський наголосив, що для України дуже важливо знати й відчувати підтримку, яка проявляється у військовій допомозі та молитвах за українців. Він подякував присутнім за те, що вони поширюють правду про війну та єднають навколо нашої країни людей з усього світу.

«Сьогодні битва добра і зла ще триває. Росія продовжує атакувати, продовжує нас бити, руйнувати. Це потрібно зупинити. Її потрібно зупинити. І я вірю, що всі ми разом можемо цього досягти. Ми досягнемо миру, який буде стійким і який буде тривати. Саме за це сьогодні всі наші молитви. І вони точно будуть почуті – вони лунають сьогодні сотнями різних мов і від наших друзів із різних духовних спільнот, різних континентів», – сказав Глава держави.

Прем’єр-міністр Норвегії наголосив, що в той час, коли в Україні воїни захищають державу на передовій, рятувальники працюють на місцях російських обстрілів, батьки ведуть своїх дітей у садки та школи, у Норвегії працівники виготовляють оборонні матеріали та нове обладнання для українців, а коаліція охочих, країни Європи та США працюють над тим, як найкраще підтримати Україну й досягти справедливого та міцного миру.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити цю війну, знаючи, що одна людина – лідер Росії – могла б закінчити її миттєво. Ми повинні докласти всіх зусиль для досягнення миру – нашими руками, розумом, ресурсами та молитвами. Наші молитви – за право жити, за свободу та безпеку кожної людини. Хай Бог благословить Україну!» – зазначив він.

Слова підтримки надіслали лідери найбільших християнських спільнот світу.

Папа Римський Лев XIV наголосив, що молиться разом з усіма українцями та небайдужими до долі України про закінчення війни та досягнення справедливого й тривалого миру, про захист від російських атак, про повернення всіх полонених і дітей та про зцілення поранених.

«Цим посланням прагну висловити мою близькість до всього українського народу, що переживає свою щоденну Голгофу, скеровуючи до Бога щирі та покірні благання про мир та спокій у стражденній Україні», – написав Папа Римський.

Патріарх Варфоломій зауважив, що молиться за подальший захист і визволення України.

«Нехай Всемогутній Бог дарує Україні мир, стабільність та єдність і зміцнює витривалість усіх, хто працює заради свободи та гідності», – наголосив він.

Архієпископ Йоркський Стефан Коттрел у зверненні зазначив, що молиться за українців, які втратили своїх рідних і дім, за українських захисників, які, ризикуючи життям, боронять свою країну, і за те, щоб світ не залишався осторонь.

«Справа народу України близька серцям дуже багатьох людей у Сполученому Королівстві. Моя власна Церква, Церква Англії, через свій Генеральний Синод чітко засвідчила свою сильну підтримку справедливого й тривалого миру», – наголосив він.

Цьогоріч під патронатом Президента України відбувся вже другий Національний молитовний сніданок. Його особливістю стало завершення 24-годинної молитовної ініціативи, розпочатої в День Незалежності України. Вона об’єднала людей по всьому світу в молитві за Україну.