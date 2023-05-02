Ми хочемо отримати політичний сигнал, який уже сьогодні чітко закріпить майбутнє України в НАТО – Андрій Єрмак на зустрічі з представниками ЗМІ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з українськими та іноземними журналістами. У заході також узяв участь заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Ключовою темою стало обговорення стратегічних безпекових питань, зокрема опрацювання з міжнародними партнерами умов вступу України в НАТО, проміжних безпекових гарантій, військово-технічної та гуманітарної підтримки нашої держави, а також інших питань.

За словами Андрія Єрмака, Україна очікує на чіткий сигнал від Альянсу щодо підтримки її членства на прийдешньому Вільнюському саміті НАТО. Водночас керівник Офісу Президента відзначив важливість надання нашій державі ефективних безпекових гарантій на весь період, що передуватиме її повній інтеграції в Альянс.

«Ми бачимо можливість зробити ці гарантії реальними, і вони мають працювати до вступу України в НАТО. Також ми хочемо отримати політичний сигнал, який уже сьогодні чітко закріпить майбутнє України в НАТО, і зворотного шляху вже не буде. Буде тільки питання часу», – наголосив Андрій Єрмак.

Він додав, що Україна докладає максимум зусиль, працюючи індивідуально з кожною країною та знаходячи відповідні аргументи, щоб розвіяти будь-які сумніви в безальтернативності приєднання нашої держави до Альянсу.

Важливою темою розмови було також подальше нарощування економічного тиску на Росію. Нещодавно презентований Групою Макфола-Єрмака санкційний План 2.0, як зазначив Андрій Єрмак, передбачає комплекс заходів, реалізація яких дасть змогу посилити вплив на країну-агресора та зменшити її військовий потенціал. У цьому контексті передусім ідеться про залучення країн «Великої сімки».

Керівник Офісу Президента також висловив сподівання на продовження діалогу з країнами Глобального Півдня та їх долучення до реалізації української формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським. Також обговорили реалізацію зернової угоди.

Окрему увагу приділили роботі влади зі звільнення українців, які перебувають у полоні.

«Найважливішою цінністю для нас є і завжди залишатиметься життя та здоров’я кожної людини. Цього непохитного принципу, неодноразово озвученого Президентом Зеленським, ми дотримуємося в усіх ключових питаннях. Зокрема, під час планування нашого контрнаступу, і в процесі роботи з повернення наших полонених, і в реалізації гуманітарної продовольчої програми для країн, що страждають від голоду», – підкреслив керівник Офісу Президента.