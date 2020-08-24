Ми хочемо повернути державі індустріальну славу, і це неможливо зробити без освічених промисловців – Президент на презентації заходів з розвитку професійної освіти в Україні

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент Володимир Зеленський відвідав державний навчальний заклад «Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі», де Главі держави представили заходи з розвитку професійної освіти в Україні.

Володимир Зеленський наголосив, що донедавна тема підготовки кадрів для країни нікого в нашій державі не цікавила. І чинна влада змінює це. Відповідно до указу Президента, уряд готує низку заходів щодо розвитку вищої освіти в Україні. Водночас не менш важлива тема – це професійна освіта, сказав Глава держави.

«Сьогодні наш пріоритет – це відродження промисловості України. Я сам народився у Кривому Розі. Ми розуміємо, що таке промисловість. Ми розуміємо, що там, де є промисловість у тому чи іншому місті, ця промисловість годує місто й дає робочі місця», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України вважає, що потрібно реалізовувати новий підхід до державної політики в галузі промисловості. Адже по всій країні дуже потужний потенціал, який майже втрачений.

«Ми дійсно хочемо повернути Україні індустріальну славу. Я вважаю, що у нас є всі можливості. І це неможливо зробити без кадрів, без професійних людей, без наших українців – освічених промисловців», – заявив Президент.

Окремо Глава держави зауважив, що наразі в нашій державі більш нагальна проблема наявності робочих місць, а не заробітних плат для представників робітничих професій: на підприємствах платня на доволі високому рівні.

Знищення робочих місць і наших стратегічних підприємств, які конкурують на світовому ринку, – такою раніше була політика України, наголосив Президент.

«Робітнича професія має стати престижною. Ми повинні поважати працю цих людей. Повинні розуміти, що дійсно ці люди можуть відновити промисловість України. Багато галузей у нас ще є нерозвинутими чи запущеними», – зазначив Глава держави.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет зауважив, що криза професійної освіти зумовлена певними глобальними чинниками, зокрема демографічним спадом, який спостерігається як в Україні, так і у світі (найкращі українські фахівці поїхали за кордон заміщати вакантні посади, що там з’явилися), зростанням трудової міграції, доступністю освіти за кордоном, соціальними запитами молоді щодо першого робочого місця, зростанням впливу соцмереж на престиж робітничої професії. Тому постала потреба в модернізації профосвіти для сталого розвитку суспільства.

У зв’язку з цим галузеве міністерство презентує план модернізації професійної освіти, який було розроблено з ініціативи Президента України. Сергій Шкарлет зазначив, що на сьогодні 754 заклади професійної освіти підтвердили свою готовність до реформування.

За словами міністра, план модернізації передбачає створення ефективної системи управління та фінансування закладів професійної освіти, що потребує оптимізації наявної мережі закладів, яка вже розпочалося за участі місцевої влади та органів місцевого самоврядування, та завершення передачі закладів з державної у комунальну власність.

«Буде запропоновано нову модель управління у сфері професійної освіти на рівні регіону з обов’язковим залученням усіх зацікавлених сторін», – сказав Сергій Шкарлет.

Також план передбачає оновлення навчальної та соціальної інфраструктури закладів професійної освіти із залученням інвестицій, адже лише 6% таких закладів оновлено.

«Вчора на черговому засіданні уряду на виконання доручення Президента було здійснено перерозподіл 100 мільйонів гривень субвенції для 21 обласного бюджету та восьми міст обласного значення для розвитку навчально-кваліфікаційних центрів», – повідомив міністр.

Крім того, передбачається розвиток державно-приватного партнерства у галузі професійної освіти для підвищення якості навчання шляхом залучення роботодавців до підготовки фахівців. Зокрема, йшлося про створення навчально-практичних центрів за сприяння бізнесу, у якого є потреба в працівниках.

Також план передбачає популяризацію професійної освіти та створення гнучкої системи консультування молоді щодо здобуття такої освіти.

Після презентації Президент України наголосив, що найкращим першим кроком для популяризації профосвіти є підвищення стипендій та демонстрація за рахунок збільшення кількості робочих місць того, як після навчання діти починають працювати за фахом.

«Це мають бути особливі контракти, домовленості та реєстр підприємств, де люди в реальності будуть бачити, як збільшується кількість робочих місць. Треба не на словах – треба, щоб люди це бачити. І (важливі. – Ред.) умови, в яких навчаються діти», – зазначив Володимир Зеленський.