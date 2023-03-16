Ми хочемо, щоб усі американці зрозуміли, що перемога України – в інтересах США – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що сьогодні Україна та США стали стратегічними партнерами й справжніми друзями. Про це він сказав під час зустрічі з американською підприємницею, меценаткою та власницею журналу The Atlantic Лорен Пауелл Джобс, головним редактором журналу Джеффрі Голдбергом та публіцисткою Енн Епплбаум.

За його словами, в Україні надзвичайно цінують підтримку з боку влади Сполучених Штатів та всього американського народу.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна з допомогою США та країн НАТО показала, що Росія не така сильна й страшна, як багато хто вважав.

«Наша країна – і це принципова позиція Президента України Володимира Зеленського – не має наміру зупинятися й буде звільняти поки що окуповані агресором території, а для цього нам потрібні насамперед зброя та боєприпаси», – сказав він.

Андрій Єрмак зазначив, що вкрай важливо зберігати високий рівень підтримки України, щоб партнери так само вірили в нашу перемогу, як українці.

«Наше завдання – спілкуватися з американським суспільством на всіх рівнях, щоб американці відчували, що перемога України є інтересом Сполучених Штатів», – наголосив керівник Офісу Президента.

Він також нагадав, що під час повномасштабної війни тисячі українських дітей були нелегально вивезені в Росію. Андрій Єрмак звернув увагу на те, що у світі немає механізму, який би забезпечував повернення таких дітей на батьківщину, до своїх родин, і Україна зараз активно працює в цьому напрямку.

«Це є очевидним проявом геноциду. План Росії в цій війні – знищення української нації. Вони вважають, що ми не маємо права на існування», – переконаний керівник Офісу Президента.