Ми кажемо нашим партнерам, зокрема Німеччині: якщо ви хочете закінчення війни якнайшвидше, дайте нам Leopard 2 – Михайло Подоляк в інтерв’ю Tagesschau

Україна має право захищати свою територію та хоче відновити мир, а для цього необхідна підтримка партнерів, зокрема надання сучасного озброєння. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю німецькій службі новин Tagesschau.de.

«Якщо ми інтенсивно прориватимемо лінію оборони російської армії, наступним кроком буде повернення територій і знищення збройних сил РФ. А для цього потрібна певна кількість бронетехніки, танки. Але це не мають бути неефективні радянські танки – ні Т-55, ні Т-64, ні навіть Т-72. Ось чому ми кажемо нашим партнерам, зокрема Німеччині: якщо ви хочете взяти на себе лідерську роль, якщо ви хочете, щоб у нас було менше втрат, і якщо ви хочете, щоб ця війна закінчилася швидше, тоді дайте нам Leopard 2», – заявив Михайло Подоляк.

Радник керівника Офісу Глави держави наголосив, що українські військові можуть дуже швидко навчитися користуватися новою зброєю будь-якої складності, що вже не раз доводили.

«Для нас немає нічого неможливого. А ще ми кажемо: відкрийте навчальні центри, але за скороченою програмою», – зазначив він.

Михайло Подоляк констатував, що сьогодні українські військові на фронті використовують майже всі типи артилерії, яких навіть близько не мали до початку повномасштабної війни.

«Чи ефективно ми їх застосовуємо? Чи швидко ми навчилися ними користуватися? Так! Ми можемо робити це правильно. І саме це ми пояснюємо Німеччині. Я хочу сказати Федеральному уряду одну дуже просту річ: ми вчимося всього дуже швидко. Але ми завжди будемо підкреслювати, що ми так швидко навчилися, тому що німці стояли на нашому боці», – додав він.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи існує загроза ескалації з боку Росії після проведення на захоплених українських територіях псевдореферендумів у разі успішного контрнаступу України, Михайло Подоляк сказав: «Що це таке – ескалація? Третя світова війна? Є країна, яка використовує крилаті ракети, які злітають із Каспійського моря й атакують такі міста, як Львів і Київ. Країна, яка руйнує цивільну інфраструктуру, масово вбиває людей у Бучі, позбавляє життя цілі родини в Ізюмі. Що ви маєте на увазі під ескалацією і Третьою світовою війною? Виключне використання ядерної зброї? Але ми використовуємо звичайну зброю».

Радник керівника Офісу Президента України переконаний: той факт, що Росія є ядерною державою, не має зупиняти Україну в захисті своєї території.

«Якщо ми зупинимося, вони в якийсь момент заїдуть на танках у Дніпро, потім у Київ і також оголосять ці міста Росією. Так ми повністю втратимо Україну. Ескалації немає. Є Україна, яка має право захищати свою територію. Ми хочемо відновити мир. Для цього потрібна підтримка звичайним озброєнням», – зазначив Михайло Подоляк.