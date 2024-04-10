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Ми критично потребуємо посиленої підтримки від партнерів, передусім ППО – Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Польщі

11 квітня 2024 року - 18:20

Ми критично потребуємо посиленої підтримки від партнерів, передусім ППО – Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Польщі

У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глава Української держави подякував Польщі за послідовну підтримку України та оборонну допомогу. Володимир Зеленський відзначив участь країни в чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України.

Він поінформував колегу про російські удари по енергетичних об’єктах, ліквідацію наслідків та складну ситуацію в Харкові.

«Україна дедалі більше потерпає від російського ракетного терору. Щодня знищується інфраструктура та гинуть люди. Тому ми критично потребуємо посиленої підтримки від партнерів, передусім ППО», – наголосив Президент України.

Лідери обговорили підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії, двосторонню безпекову угоду та співпрацю щодо майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

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Робочий візит Президента України до Литовської Республіки для участі в саміті Ініціативи трьох морів

11 квітня 2024 року - 13:41
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