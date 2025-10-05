Ми маємо зробити ціну війни для агресора абсолютно неприйнятною і зробимо це – виступ Президента на міжнародному Форумі оборонних індустрій

Слава Україні! Доброго ранку.

Шановні наші розробники. Шановні наші виробники зброї, кожен і кожна, хто працює на оборону нашої держави!

Шановні гості України, пане Прем’єр-міністре Схооф, усі присутні!

Сьогодні ми вже втретє відкриваємо в Україні дійсно масштабний міжнародний форум – Форум оборонних індустрій. У час повномасштабної війни ми можемо проводити такі заходи, які засвідчують українську силу, яка тільки збільшується. І це багато говорить передусім про нашу стійкість – про стійкість Української держави та внутрішню силу нашого народу. Українці здатні на великі результати, на значну трансформацію, коли вірять у себе, коли вміють об’єднуватись і коли знають, що життя народу залежить від того, наскільки кожен із нас, а отже, ми всі зможемо бути результативними. І, головне, правдиво результативними – не просто у презентаціях чи у звітах, а в реальному захисті нашої держави, у захисті нашої незалежності, а це значить – у захисті наших людей.

Сьогодні тут – багато представників саме такого нашого українського – впевнений, можу сказати – українського успіху й нашої результативної співпраці з партнерами. Достатньо навести тільки одну цифру, щоб усе було зрозуміло: від початку цієї повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено в десятки разів. Наш потенціал у виробництві тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Попри удари, попри об’єктивну складність самого цього завдання розбудови оборонної промисловості, – а зброя – це продукт технологічний і непростий у розробці, виробництві та впровадженні – попри всі складнощі українці створюють свій національний оборонний продукт, що за частиною параметрів уже випереджає багатьох інших у світі. Ми змогли рекордно швидко та якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії – тільки наших «богдан» ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам. Плюс наше виробництво снарядів: торік ми виготовили й поставили на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру. Українці, безперечно, перші у Європі в розвитку та застосуванні дронів. Українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією – дали нам змогу повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст – Одеси, інших наших міст. Російський флот у Чорному морі вперше в його історії був вигнаний у віддалені бухти. Успішне застосування Україною саме морських дронів багато в чому змінило морські оборонні стратегії всіх провідних держав світу. Наші дрони, які вражають російські нафтові активи, – це значний прояв сили України. Ніколи в історії український захист не був таким далекобійним і відчутним для Росії, і разом з іншими нашими інструментами й також інструментами від наших партнерів ми зможемо розраховувати на досягнення надійних і достатніх гарантій безпеки для України після цієї війни. Ми маємо зробити ціну війни для агресора абсолютно неприйнятною. Ми це зробимо. І будемо відповідати Росії на кожен удар по наших людях, по наших містах і українських громадах. Українські ударні дрони – їх дуже багато: «Лютий», Fire Point, SHARK, «Бобер» та інші – працюють. І дуже вдало працюють. Ви бачите, як ми це робимо. Українці постачають на фронт необхідні типи дронів, і це колосальні обсяги виробництва й колосальні обсяги поставок. Від звичних ефпівішок до наземних роботизованих комплексів. Уже на фронті більш ніж 40 % зброї, яка застосовується, – це наша українська зброя. Це важливо. І це зброя, яка вироблена тут, вироблена нашими людьми, вироблена в Україні, вироблена з Україною. І нашої зброї буде тільки більше. Завдання для виробників, для уряду України, для всіх задіяних інституцій: не менш ніж 50 % зброї на фронті на кінець року – наша українська зброя. І це завдання має бути реалізоване. Так само, як і завдання максимального розгортання виробництва дронів-перехоплювачів для збиття «шахедів». Із цим поки що є дефіцит, однак ми працюємо над цим. Так само, як і завдання щодо української балістики. Ми не раз успішно застосовували «нептуни» – наші крилаті ракети, і буде час, коли зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети. Це одне з ключових безпекових завдань для держави та всіх підприємств і людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика – це одна з гарантій безпеки.

Шановні присутні!

Всі партнери України у світі знають: потенціал нашого виробництва зброї значно більший, ніж фінансується зараз завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім із нашими партнерами. Ми потребуємо фінансування, щоб увесь потенціал дійсно працював. І ми працюємо з усіма партнерами, які можуть допомогти це забезпечити. Хочу відзначити Нідерланди. Це один із найбільших наших партнерів у захисті, я дякую за це. Дякую за всі надані оборонні пакети урядом Нідерландів, за постійну взаємодію та за дуже важливі інвестиції в наш український захист. Ми це справді дуже цінуємо, і тому я дуже вдячний за це. І за твою особливу й особисту підтримку, Діку, дуже дякую тобі. Україна вже виходить на наступний етап, і ми почали створювати спільні оборонні виробництва з нашими ключовими партнерами, створювати і в нас, в Україні, і в країнах-партнерах. Фактично так ми інтегруємо Україну в західний світ, зокрема, і такою інтеграцією наших спроможностей вітчизняного виробництва. Настав час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту. Я вже доручив уряду, Офісу, всій нашій команді та секретарю РНБО України розробити й представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми – «Зброя», наш експортний продукт. Вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах Америки та на Близькому Сході. Завдання – до кінця року запустити в роботу ці ключові платформи. Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість. Українці – народ не войовничий, але захищати свій дім ми вміємо. Сміливість в українців є. Потенціал у нас є. Головне, щоб ми й надалі могли разом забезпечувати результат – результат, такий необхідний для нас усіх. Українська зброя та український захист – це дійсно спільна справа. Хочу подякувати всім, хто в цій справі успішний. Дякуємо вам.

Слава Україні!