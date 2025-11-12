Ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися, потрібен більший тиск – Президент під час онлайн-зустрічі із сенаторами США

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із сенаторами США, під час якої обговорили ситуацію на фронті, посилення ППО, збільшення тиску на Росію та зусилля для повернення українських дітей, яких викрала РФ.

«Від усіх українців ми дякуємо за вашу двопартійну підтримку. Ми вдячні Сполученим Штатам, вашій країні. Ми вдячні Президенту Трампу за деякі ініціативи, які ми обговоримо сьогодні. І дуже дякуємо вам за весь цей час, що ви з нами», – сказав Глава держави.

Президент поінформував про ситуацію на фронті, зокрема в Покровську, і наголосив, що впродовж жовтня Росія втратила найбільшу кількість живої сили з початку повномасштабного вторгнення – понад 25 тис. убитими. Мотивація російських окупантів падає, але їхня влада застосовуватиме різні заохочення, зокрема й грішми.

За словами Глави держави, Росія не хоче зупиняти війну, а лише нарощує військову присутність в Україні, тому на неї потрібно збільшити тиск. Окрема увага – використанню заморожених російських активів на захист України. Сенатори повідомили, що зі свого боку працюють над цим питанням і готують відповідний законопроєкт.

Володимир Зеленський також подякував США й особисто Президенту Трампу за ухвалені санкції та закликав продовжити роботу в цьому напрямі.

«Ми дуже хочемо, щоб Сенат і Конгрес підтримали вторинні санкції. Я знаю, що це чутлива тема, але для нас вона дуже важлива. І, звичайно, нам дуже потрібні ваші ідеї щодо більш сильних санкцій проти енергетики», – зазначив Президент.

Також Глава держави поінформував про зброю, якої Україна потребує для захисту від російської агресії, зокрема «томагавків» і зміцнення ППО.

Сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем запевнили, що продовжують працювати над просуванням своїх законопроєктів щодо санкцій, а також щодо визнання Росії державою – спонсоркою тероризму, якщо вона не поверне викрадених українських дітей. За їхніми словами, цей законопроєкт має широку двопартійну підтримку.

Під час розмови детально обговорили роботу для повернення українських дітей та особисті зусилля першої леді США Меланії Трамп. Володимир Зеленський повідомив, що батьки дітей, яких вдалося повернути за її сприяння, написали листа вдячності першій леді Сполучених Штатів.

Крім того, сенатори запевнили у незмінній двопалатній і двопартійній підтримці України з боку Сполучених Штатів і відзначили мужність українського народу в боротьбі проти російської агресії.

Участь в онлайн-зустрічі взяли: сенатор від Республіканської партії, голова бюджетного комітету Сенату США Ліндсі Грем, співголова Комітету із закордонних справ Сенату США Джинн Шахін, співголова Комітету Сенату з питань ветеранів, сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь, голова керівного та політичного комітету Демократичної партії в Сенаті США Емі Клобучар, сенатор від Демократичної партії Шелдон Вайтгауз, сенатор від Демократичної партії Майкл Беннет, сенатор від Демократичної партії Адам Шифф і заступник голови фракції Демократичної партії в Сенаті США Річард Дурбін.