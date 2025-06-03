Ми не повинні дозволити Росії спотворювати реальність чи вводити світ в оману – виступ Президента на засіданні «Рамштайну»

Дорогі друзі!

Шановні міністри!

Міністре Пісторіусе, щиро дякую за ваші сильні й теплі слова. Дуже дякую за вашу підтримку. І дякую всім вам – партнерам, друзям, міністрам і генералам!

Дякую вам за те, що ви з нами, з Україною, і за вашу допомогу в захисті нашої країни, нашої незалежності та життів наших людей.

Сьогодні надзвичайно символічний і болючий день. Щороку 4 червня ми вшановуємо пам’ять українських дітей, яких убила Росія в цій війні. Нам відомо про 631 дитину – з іменами та прізвищами, – яка загинула внаслідок російських обстрілів, авіаударів і ракетних атак від початку повномасштабного вторгнення. А якщо рахувати від початку війни у 2014 році, кількість убитих дітей становить 872. Але, на жаль, ця цифра не остаточна.

Ви бачили супутникові знімки окупованих територій України – знімки, на яких видно масові поховання на територіях, що їх зараз контролює російська армія, біля Маріуполя та інших міст на сході й півдні нашої країни. У цих масових похованнях – десятки тисяч людей. Щонайменше десятки тисяч.

Російська армія перетворила наші міста й села на Донеччині та за її межами на руїни. І саме за те, щоб це зупинити, ми й боремося. Ми боремося проти смерті – смерті, яку Росія приносить на нашу землю.

Дорогі друзі!

Вшануймо зараз хвилиною мовчання всіх українських дітей і всіх наших людей – цивільних і військових, – чиє життя забрала ця війна. Прошу.

Дуже дякую. Дуже дякую.

Ми не маємо жодних сумнівів, що можемо схилити Росію до миру. Але для цього потрібно й надалі тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її агресію сенсу.

Перше – це протиповітряна оборона.

Що сильнішою є наша ППО, то менше Путін бачить сенсу в ударах по наших містах і селах. Тому, будь ласка, продовжуймо зміцнювати наш повітряний щит.

Я дякую кожному лідеру, кожній країні й кожному з вас, хто вже допомагає. Але ви також знаєте, що нам потрібні швидші постачання ракет і систем ППО. Наша команда надала чіткі дані щодо необхідної кількості систем, особливо систем Patriot. Це найефективніший спосіб змусити Росію припинити ракетні удари й терор.

Ми також розпочали обговорення з деякими з ваших країн щодо локалізації виробництва систем ППО, як-от NASAMS, IRIS-T, SAMP/T та інших, в Україні. Реалізуймо це. Ці системи зміцнять нашу спільну безпеку, адже те, що ми створимо тут, захищатиме нас усіх.

Друге – інвестиції.

Ми вже маємо міцні партнерства у сфері виробництва озброєння в Україні, і кілька спільних проєктів уже працюють. Це потрібно масштабувати щонайменше на 50 %. Українська промисловість досі має значний нереалізований потенціал – їй лише потрібне фінансування. Наша команда може надати вам детальні розрахунки. А наші воїни, особливо ті, хто на передовій і бере участь в операціях, таких як «Павутина», доводять, що наші дрони справді рятують життя і приносять реальні результати. У нас є лише 17 мільярдів доларів із національного бюджету на закупівлю озброєння для нашої 35-мільярдної індустрії. Дефіцит фінансування становить 18 мільярдів доларів.

Надзвичайно важливо, щоб сьогоднішня зустріч у форматі «Рамштайн» завершилася реальними домовленостями щодо спільного виробництва й інвестування в оборонну промисловість України. Закликаю вас залишатися повністю залученими до формування нових оборонних пакетів для наших воїнів.

Третє – коаліція охочих.

Ми вже почали співпрацю з деякими країнами, представленими тут, щодо реальних гарантій безпеки та політичних кроків, які мають запобігти розширенню цієї війни або її повторному початку. Я дякую кожній країні, яка вже долучилася. Але потрібно залишатися практичними – готувати рішення, інфраструктуру та координацію. Прискормо цей процес на рівні команд.

І ще одне, шановні друзі.

Ми не повинні дозволити Росії спотворювати реальність чи вводити світ в оману. Москву потрібно змусити до дипломатії. Нам потрібне припинення вогню. Нам потрібен справжній мир. Нам потрібна справжня безпека. Ми маємо використати всі доступні засоби, щоб досягти цього, – нашу лінію фронту й оборону, наше виробництво й технології, нашу роботу зі створення справжньої архітектури безпеки. Ми маємо бути ефективними в усьому цьому. Я в цьому впевнений.

Дякую кожному, хто нам допомагає. Дякую.

Слава Україні!