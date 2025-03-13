Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють, це робить Росія – звернення Президента

Бажаю здоровʼя!

Сьогоднішній день. Візит делегації парламенту Нідерландів. Я подякував за підтримку. Обговорили подальшу спільну роботу в Євросоюзі.

Візит делегації Туреччини – урядовців та бізнесу цієї країни. Наші друзі, наші важливі партнери. Багато що справді об’єднує наші держави, і ми вдячні Туреччині за підтримку суверенітету України, нашої територіальної цілісності. Вдячні також за підтримку наших зусиль заради миру. Сьогодні говорили про подальшу спільну роботу – про взаємні інвестиції, про те, як турецький бізнес працюватиме в Україні, і про те, як наші підприємці будуть збільшувати роботу в Туреччині. Зараз, увечері, разом із представниками Туреччини, разом із представниками всіх наших мусульман – військових і цивільних, – разом із представниками кримськотатарського народу взяли участь в іфтарі. Це вже добра українська традиція, традиція поваги – поваги до всіх, хто відзначає Рамадан. І сьогодні всі, хто був на іфтарі, говорили про те, як важливо, щоб молитви заради миру, заради України допомогли нам захистити нашу державу, нашу незалежність і якнайшвидше завершити цю війну та гарантувати безпеку.

Тим більше що зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так – так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції.

Була американська пропозиція щодо безумовної тиші у небі, на морі та на фронті. Ми в Україні сприйняли цю пропозицію. Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль та верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно. Ми говорили про це американським представникам, про це знають і наші європейські партнери, усі наші партнери у світі. Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру і продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба запроваджувати санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, з нашими європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни.

І ще одне. Хочу відзначити наших воїнів, які попри все тримають позиції на землі й завдяки цьому дають шанс дипломатії. Третя бригада Національної гвардії, також 3-тя окрема штурмова бригада, 59-та окрема штурмова бригада безпілотних сил, 425-й окремий штурмовий полк – дякую всім вам, воїнам! Дякую кожному й кожній, хто захищає Україну, хто допомагає, хто дбає про нашу державу та наших людей, хто працює на українську стійкість. Обов’язково забезпечимо Україні достойний мир.

Слава Україні!