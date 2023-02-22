Ми не збавлятимемо тиску на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Звітую про сьогоднішній день.

Мав честь звернутися до випускників наших військових академій у Львові та Одесі. До молодих офіцерів, які вже скоро вирушать у діючу армію. У бойові бригади, які воюють за нашу державу, і в нові бригади, які формуються.

Це особлива місія – саме зараз здобувати військову освіту й знати, що вже завтра ця освіта знадобиться безпосередньо на полі бою для захисту держави, для керування солдатами й підрозділами.

Я щасливий, що вищі військові навчальні заклади України не мають дефіциту тих, хто справді бажає бути українським офіцером, бажає бути саме освіченим і ефективним українським офіцером. Хто прагне зробити історію української перемоги в цій війні своєю власною життєвою історією.

Я побажав нашим молодим офіцерам бути достойними того героїзму, який уже демонструють наші воїни на полі бою зараз і який українці демонстрували завжди у своїй боротьбі за волю. Я побажав перемоги випускникам наших військових вишів і впевнений: ця перемога буде.

Сьогодні ми продовжили наш дипломатичний марафон для посилення України та захисту міжнародного права, що дає нашій державі більше безпеки. Говорив з чотирма лідерами держав.

У розмові з Президентом Пакистану відзначили безумовну важливість збереження повної сили й поваги до Статуту ООН, до незалежності націй та цілісності держав. Обговорили наші зусилля щодо гарантування продовольчої безпеки та наявні загрози такій безпеці.

До речі, вже сім місяців працює наша експортна зернова ініціатива. За цей час уже 43 країни світу отримали понад 22 мільйони тонн продовольства завдяки нашому морському експорту. Це вагомий український внесок у світову продовольчу безпеку й стабілізацію світового продовольчого ринку.

Якби не ця наша ініціатива, то зараз, на жаль, відбувались би процеси політичного та соціального хаосу в деяких країнах Африки та Азії, була б загалом значно гостріша криза вартості життя, яку відчували різні народи минулого року. Але якби ця наша ініціатива працювала на повну потужність, якби Росія не намагалась її загальмувати, ми змогли б відправити на експорт більше продовольчої продукції. Тобто гарантій продовольчої безпеки у світі було б відчутно більше. Наші партнери точно знають, які саме свідомі дії Росії підривають продовольчу безпеку. Працюємо над тим, щоб все ж дати необхідну стабільність.

Маємо розуміти: це не лише внесок у світову безпеку. Наш морський продовольчий експорт дає користь Україні. Близько мільйона українців працюють у галузях, які пов’язані з аграрним виробництвом. І для них той факт, що ми розблокували морський експорт минулого року, – це гарантія особистої та родинної соціальної безпеки.

Говорив сьогодні з Президентом Естонії. Подякував за незмінну підтримку України на всіх рівнях. Це підтримка і зброєю, і санкціями проти Росії, і політична – зокрема у європейських та євроатлантичних структурах. Сьогодні ми обговорили майбутній саміт НАТО у Вільнюсі та наші очікування в контексті інтеграції України. Вже зараз готуємося до цих майбутніх подій.

Маємо й першу в історії двосторонніх відносин розмову з Президентом Уганди. Поінформував про наші мирні ініціативи, які просуваємо на майданчику ООН, про нашу принципову позицію щодо захисту міжнародного права. Обговорили потенціал двосторонньої співпраці.

Вже ввечері говорив із Прем’єр-міністром Великої Британії. Дуже потужно працюємо разом із Британією для посилення наших воїнів, для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту в Лондон. І було б дуже добре, якби всі наші партнери так само, як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою.

Обговорили й вагомі політичні питання, які маємо розв’язати вже цього тижня.

Друга половина тижня буде ще активнішою з погляду міжнародних відносин. Дипломатичний темп зберігаємо.

Як і завжди, протягом дня отримував доповіді наших військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо формування нових бригад «Гвардії наступу». Результати хороші.

Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави. Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю.

Звичайно, протягом дня був на зв’язку з командувачами, з нашою розвідкою.

Хочу сьогодні відзначити бійців 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину й не лише захищають наші позиції, а й так нищать ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку. Дякую вам, хлопці!

В районі Мар’їнки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня й щоночі стримують атаки ворога. В тому районі відбувається чи не половина всіх атак за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую!

За минулу добу є результат у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута. Дякую, воїни!

Дякую всім, хто зараз у боях захищає Україну!

Дякую всім, хто тримає всі наші північні, східні та південні напрямки! Слава українським воїнам!

Слава всім, хто посилює нашу державу!

Слава нашому прекрасному народу!

Слава Україні!