Ми передали американській стороні всю інформацію про російські порушення щодо енергетики – звернення Президента

Бажаю здоров’я!

Сьогодні було багато військових справ. Я провів Ставку. Ключове питання – комплектація наших бригад, забезпечення всім необхідним. Окремо ще говорив із міністром оборони України, Головкомом, керівником Генштабу – детально ми готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки для України. Найперша та найбільш ефективна для України гарантія нашої безпеки – це Сили оборони нашої держави та Сили безпеки, відповідна мотивація, забезпечення, увесь необхідний оборонний потенціал. Саме з цього й виходимо – українська армія має бути достатньо сильною, і на цьому фундаменті – вся інша архітектура безпеки. Вже днями відбудеться зустріч – у пʼятницю – із представниками держав-партнерів – це будуть військові представники. Зустріч, щоб обговорити спільний підхід до питання про контингенти. Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх в Європі підхід, а отже, і спільні рішення. Також міністр оборони України доповів сьогодні про контакти з нашими партнерами, зокрема з американською стороною. Ми передали всю необхідну інформацію про російські порушення щодо енергетики: були удари, сьогодні знову був удар у Херсоні, застосування російського дрона по об’єкту енергетики, по обладнанню – абсолютно свідомо та цілеспрямовано – частина міста залишалась без електрики. Ми наполягаємо на тому, що кожне таке порушення має бути зафіксоване й отримати відповідь від наших партнерів. Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії.

Провів сьогодні й кілька міжнародних зустрічей. Міністр закордонних справ Литви – я подякував за надану Україні підтримку. І це дуже принципова підтримка від перших хвилин повномасштабної війни. Підтримка зброєю, економічна підтримка, політична. Є нові системи ППО від Литви – шість. Дуже дякуємо вам! Дуже цінуємо також допомогу Литви нашому виробництву зброї в Україні – інвестиції в наш оборонний комплекс та спільні проєкти – вони надзвичайно важливі. Цінуємо й підтримку у відносинах з іншими партнерами, зокрема в Європейському Союзі.

Сьогодні ж – зустріч із міністром закордонних справ Німеччини. Німеччина – це один із найбільших наших друзів у сенсі підтримки. Протиповітряна оборона, зброя, фінанси – ми в Україні разом із Німеччиною врятували тисячі й тисячі життів. Є сьогодні новий пакет підтримки – 130 мільйонів євро. Загалом цього року Німеччина дає сильну підтримку. Німецька підтримка для України становитиме 7 мільярдів євро. Були нещодавно реалізовані наші домовленості попередні з Німеччиною – щодо зброї, щодо захисту неба. Також я хочу подякувати за те, що німецька підтримка залишається для України цілком передбачуваною та системною. Стабільність підтримки – це один із ключових чинників у захисті від російської агресії. Саме на паузи в постачанні, на суперечки між партнерами, на всі ознаки нестабільності дуже розраховує Путін. Він вірить у те, що єдність у захисті життя не збережеться. І тому так важливо робити все, щоб зберегти єдність, зберегти конструктивну роботу з усіма партнерами. Україна це робить.

І ще одне. Майже щодня – укази для відзначення наших воїнів державними нагородами. Сьогодні я підписав такий указ. 449 воїнів Збройних Сил України відзначені орденами та іншими нагородами. З них 179 воїнів, на жаль, посмертно. Ми завжди маємо пам’ятати, як багато залежить від нашої армії – від усіх українців та українок, які своїм життям – життям – захищають життя України. Я дякую кожному нашому воїну. Я дякую всім, хто працює на нашу державу й хто нам допомагає.

Слава Україні!