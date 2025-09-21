Ми повертаємося додому з важливою зміною сигналів Президента Трампа щодо підтримки України – Володимир Зеленський під час зустрічі з українською громадою у США

В Українському інституті Америки Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з представниками української громади у США.

Зустріч за традицією інституту почали хвилиною мовчання в пам’ять про всіх, хто загинув від російської агресії, захищаючи Україну та її незалежність.

«Хочу вам подякувати за цю традицію. Ми не маємо права забувати всіх тих людей, які віддали себе, безумовно, віддали найдорожче – життя – заради того, щоб Україна не просто жила – вистояла й перемогла», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив: дуже важливо, щоб навіть за тисячі кілометрів голос України звучав і щоб про неї пам’ятали.

«Я дякую за те, що Україна звучить, ми її бачимо й чуємо. Бачимо повагу до України, бачимо прапори на вулицях Сполучених Штатів Америки та інших країн. Але передусім на вулицях країни, яка є для нас сьогодні вирішальною в стратегічній допомозі вистояти в цій війні, перемогти у війні за незалежність України», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що під час цього візиту до США команда України провела 34 заходи, серед яких – важливі переговори з Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом.

«Безумовно, важлива зміна його сигналів щодо підтримки України. І ми говорили про багато речей. Передусім, це підтримка України політично, підтримка України стратегічно, що буде в майбутньому, але дуже важлива тактична підтримка, що зараз, щоби вистояти. Важливо, що ми повертаємося із цим додому», – зазначив Президент України.

Він розповів про спільну з партнерами у США та Європі роботу щодо посилення санкцій проти Росії та вторинних санкцій.

«Ми підтримуємо пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо максимального блокування використання енергоресурсів Російської Федерації іншими країнами, третіми країнами», – сказав Глава держави.

Окремо Президент поділився деталями розвитку співпраці зі США в межах різних угод: щодо мінералів, дронів та закупівлі зброї.

Також Володимир Зеленський вручив митрополиту Борису (Гудзяку) орден «За заслуги» І ступеня.