Ми повинні бути готовими з алгоритмами дій при вакцинації – Президент на нараді щодо ситуації з СОVID-19

Президент Володимир Зеленський тримає на контролі підготовку до закупівлі вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 та масової вакцинації українців. Про це та про ситуацію з поширенням і протидією пандемії говорили на традиційній селекторній нараді під головуванням Глави держави.

«Ми повинні бути готовими з алгоритмами дій при вакцинації. Держава має визначитися, хто буде вакцинуватися першим, скільки пацієнтів зможуть прийняти лікарні за місяць, а головне – допомогти медзакладам з вакцинацією. Адже таку масову вакцинацію у світі робитимуть вперше», – наголосив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за минулий тиждень кількість тих, хто захворів на COVID-19, суттєво зменшилася. Загалом з 30 листопада до 6 грудня було виявлено 89 322 хворих. Для порівняння, позаминулого тижня було 96 936 недужих.

«Захворіло на 7,6 тисячі людей менше. При цьому кількість тестувань майже незмінна й коливається в межах 280-290 тисяч тестів щотижня», – зазначив Прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, на ці показники вплинуло запровадження карантину вихідного дня, а також посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.

Президент поцікавився, чи збільшується кількість ліжок, забезпечених доступом до медичного кисню, що Глава держави ініціював раніше. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що з листопада було додано ще понад 15 тисяч ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню. Водночас він зауважив, що деякі області перевиконують план, а деякі – недовиконують його. Серед останніх міністр назвав Дніпропетровщину та Донеччину.

Також Максим Степанов повідомив, що за минулий тиждень було закуплено 66 тис. тестів на антиген. До кінця року міністерство закупить 1,3 млн таких тестів.