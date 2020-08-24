Ми повинні допомагати бізнесу там, де це потрібно – Президент під час відвідання Центру підтримки підприємців «Дія.Бізнес»

Цифровізація максимально спростить життя бізнесу. Мета української влади – зробити так, щоб підприємці могли реєструвати бізнес і надавати послуги онлайн і навіть одним кліком сплачувати податки. Центри «Дія.Бізнес» покликані об'єднати підприємців, збільшити відсоток відкриття нових компаній у регіонах і зменшити кількість випадків закриття бізнесу.

Щоб побачити, як це працює, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області ознайомився з діяльністю першого в Україні Центру підтримки підприємців разом із консалтинговою зоною «Дія.Бізнес».

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що «Дія.Бізнес» – це масштабний національний проект із розвитку підприємництва, що має дві складові: онлайн-платформу для підприємців «Дія.Бізнес» і мережу центрів підтримки підприємців офлайн.

Він зауважив, що проект «Дія.Бізнес» має поліпшити комунікацію між владою та бізнесом.

«Ми віримо, що наша команда зможе за роки при владі зробити найкращі умови для розвитку бізнесу», – сказав Михайло Федоров.

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що вже 100 тисяч осіб скористалися послугами відкриття бізнесу за допомогою порталу «Дія».

«Буде можливість зареєструвати ТОВ онлайн. І це буде найшвидша послуга у світі», – наголосив Михайло Федоров.

Він повідомив, що центри «Дія. Бізнес» будуть створені у 50 містах України. Зокрема, їх відкриватимуть на базі центрів надання адміністративних послуг.

Президент зазначив, що їх треба створювати не лише в обласних центрах, а й у невеликих містах, зокрема в центрах об’єднаних територіальних громад.

«Мені здається, ми маємо йти з Києва й у великі міста, і в невеличкі. Ми повинні допомагати бізнесу там, де це потрібно. А це означає, що держава має бути опорою по всій Україні», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що офіс створено в найсучаснішому форматі. Він поспілкувався з підприємцями, які отримують консультації.

Михайло Федоров додав, що в деяких навчальних закладах буде запроваджено предмет «Підприємництво» як пілотний проект.

Довідка. Перший Центр «Дія.Бізнес» відкрився у Харкові 1 липня 2020 року. За два місяці роботи його відвідало 1500 осіб. У pop-up-локації кожен підприємець може протестувати свій продукт. Це допомагає зібрати відгуки про товар і допрацювати його перед виходом на ринок. Послуга тестування є безкоштовною один день, далі – платною.

У консалтинг-зоні підприємці можуть отримати безкоштовну консультацію з необхідного питання, а саме: систематизація бізнес-процесів, фінансовий менеджмент, HR, маркетинг, продажі, юридична підтримка, гранти, кібербезпека.

Кожен підприємець проходить первинну консультацію. Вони обов’язкові для тих, хто звертається вперше. Всі консультанти мають більше трьох років досвіду у тому напрямку, з якого вони консультують, і досвід роботи з малим і середнім бізнесом.

У Центрі проводяться конференції та освітні заходи. За два місяці роботи відбулося понад 50 освітніх подій, які відвідало близько 460 осіб.

У конференц-залах відбуваються навчальні події, конференції та форуми. Зали вміщують 65 та 25 осіб. Також зали здаються в оренду приватним компаніям, підприємцям, зацікавленим особам для проведення подій. Для організацій підтримки оренда приміщень безкоштовна.

Аудиторія для навчання призначена для системної підготовки підприємців, студентів і дітей.