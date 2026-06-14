Ми повинні сформувати бачення української економіки майбутнього – Кирило Буданов на засіданні Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України

Під головуванням керівника Офісу Президента України Кирила Буданова відбулося засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України. У ньому взяли участь Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, урядовці, заступники керівника Офісу Глави держави, депутати та представники бізнесу.

Кирило Буданов зазначив, що під час попередньої зустрічі відбулася відверта й предметна розмова про ключові виклики, за два місяці є напрацьовані рішення.

Юлія Свириденко повідомила, що завдяки спільним зусиллям із Верховною Радою скасовано ПДВ на операції з постачання наземних роботизованих комплексів (НРК), а принцип локалізації розширений також на оборонні закупівлі. Крім того, Міністерство оборони отримало змогу закуповувати інноваційні зразки для тестування в реальних бойових умовах, уряд затвердив чіткі правила щодо захисту права інтелектуальної власності на оборонні розробки та їх використання. У межах політики підтримки українських виробників «Зроблено в Україні» створюються нові можливості для допомоги підприємствам після обстрілів.

«Ще донедавна головним питанням було те, що може дати Європа Україні. Сьогодні дедалі очевидніше, що є інша реальність. Україна стає одним із ключових чинників майбутньої безпеки та конкурентоспроможного Європейського Союзу. Тому наша робота має виходити за межі поточних викликів. Ми повинні сформувати бачення української економіки майбутнього», – наголосив Кирило Буданов.

На засіданні презентували проєкт стратегії «Економіка майбутнього». Його розробляє уряд спільно зі Світовим банком, McKinsey, міжнародними експертами та українським бізнесом. Стратегія має визначити напрям на 10–15 років і стати сучасним аналогом плану Маршалла для України.

«Ми закладаємо досить амбітну мету – підвищити темпи зростання ВВП щонайменше до 6 % річних. Збільшити продуктивність праці до 5 %. Підняти частку інвестицій у ВВП до 30 % щороку. І створити умови для повернення українців додому, розуміючи потреби сьогоднішнього ринку праці», – сказала Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль окреслив основні напрями розвитку енергетики. До наступного зимового періоду Україна розраховує мати приблизно 21 ГВт доступної потужності, включно з імпортом. А оновлена енергетична стратегія до 2050 року передбачатиме повернення до довоєнних показників – понад 54 ГВт потужностей.

На засіданні також погодили створення комітету з розвитку креативних індустрій, який охоплюватиме культуру, мистецтво, дизайн, аудіовізуальний сектор, книговидання, IT, музичну індустрію, архітектуру, рекламу, культурну спадщину та розробку відеоігор.

Представники бізнесу акцентували на питаннях податкових перевірок, протидії нелегальному імпорту, можливостях кредитування та страхування підприємств ОПК, роботі підприємств та покращенні доставки ліків на прифронтових територіях.

«Усі озвучені проблеми зафіксували й будемо так само над ними працювати. Приємно було почути, що певні проблеми ми все ж таки встигли розв’язати. Деякі, на жаль, ще ні, але вони в процесі. Наші зустрічі мають свої плоди. Давайте продовжувати й працювати разом. Всі ми є одна держава. Закликаємо всіх до єдності», – підсумував Кирило Буданов.