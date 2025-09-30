Ми повністю готові до відкриття першого кластера в переговорах щодо членства у Євросоюзі – Президент під час онлайн-звернення до учасників засідання Європейської ради

Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час онлайн-участі в засіданні Європейської ради.

Дорогою до Данії Глава держави наголосив, що українські військові вже декілька днів перебувають там. Разом із данськими та іншими партнерами вони працюють над спільною системою оборони – системою захисту від дронів.

«Йдеться не лише про інфраструктуру – це також політичне питання. Росія намагається йти далі. Вони завжди починають із гібридних атак. І спершу це щось невелике, потім – щось більше. Завжди є наступний крок. Тому нам треба діяти зараз згуртовано й сильно», – сказав Володимир Зеленський.

Президент переконаний, що Європі необхідно якомога швидше створити «Стіну дронів», адже дрони стають основною зброєю для армій і для злочинних чи терористичних угруповань. Глава держави наголосив, що прискорити реалізацію цієї ідеї може програма SAFE.

«Ми маємо розуміти, що “Стіна дронів” – це не тільки про Україну, наших сусідів чи східний фланг. Це не тільки про наші кордони чи наш регіон. Російські дрони та російські загрози – це зараз реальна проблема для всіх країн на берегах Балтійського моря, а це означає – для всіх прибережних країн Європи», – зазначив Глава держави.

Також Володимир Зеленський закликав безпосередньо відповідати Росії, щоб вона відчула справжню ціну своїх дій. Президент висловив сподівання на швидке ухвалення 19-го пакета санкцій Євросоюзу.

«Це також допоможе нашим відносинам з Америкою і з Президентом Трампом. Він хоче бачити, що Європа вживає заходів проти Росії за цю війну. Рішучі дії Європи посилять реакцію США. Також дуже важливо, щоб Європа обмежила закупівлю російських ресурсів, особливо нафти», – зауважив Глава держави.

Крім того, він звернув увагу на питання заморожених російських активів, більшість із яких досі не використовується. Президент наголосив, що ці кошти необхідно спрямувати на оборону та відновлення України.

«Я також хочу подякувати кожній країні та кожному лідеру, які підтримують нашу оборону через внески в програму PURL, оборонні пакети для наших військових і фінансування нашого виробництва зброї», – додав Володимир Зеленський.

Окрему увагу Глава держави приділив відкриттю переговорних кластерів. Президент наголосив, що Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу. Наша країна зробила це швидше, ніж будь-хто до цього.

«Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера «Основи». Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні. І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір», – сказав він.

Володимир Зеленський акцентував, що Європа має дотримувати своїх обіцянок так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання.