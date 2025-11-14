Україна та Велика Британія розпочали практичну реалізацію Угоди про сторічне партнерство

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило взяв участь у першому засіданні сесії стратегічного діалогу щодо сторічного партнерства України та Великої Британії, яке відбулося під співголовуванням міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністерки закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Сторони обговорили військову та фінансову підтримку України, забезпечення стійкості взимку й відновлення української енергетичної інфраструктури. Також ішлося про посилення санкційного тиску на Росію і надання Україні надійних гарантій безпеки. Особливу увагу приділили поверненню українських дітей, яких викрала Росія, і взаємодії з партнерами України та Великої Британії.

Крім того, обговорили взаємодію зі США та союзниками в межах безпекових міжнародних форматів і посилення підтримки України серед країн Глобального Півдня.

Під час засідання напрацювали спільну позицію щодо зовнішньої політики, мирних ініціатив і стабілізації, що стало одним із головних етапів підготовки до зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Також Ігор Брусило взяв участь у зустрічі міністра закордонних справ України із членами Комітету у закордонних справах Палати громад парламенту Великої Британії та радником Прем’єр-міністра з національної безпеки Джонатаном Пауеллом і його командою.

«Велика Британія відіграє провідну роль у всіх багатосторонніх платформах, спрямованих на підтримку України: Коаліції охочих, Контактній групі з питань оборони України, Об’єднаних експедиційних силах. Під час усіх зустрічей британські партнери послідовно наголошували: безпека України – це безпека Великої Британії, а боротьба України проти російської агресії – це боротьба за майбутнє всієї Європи», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Окремо Ігор Брусило поспілкувався з командою Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), який працює над аналізом щодо збільшення спроможностей України, послаблення воєнної машини Росії та посилення санкцій.