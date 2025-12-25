Від ініціативи до міжнародного механізму гуманітарної дипломатії та мʼякої сили: пʼять років Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів

У 2021 році з ініціативи першої леді України Олени Зеленської був започаткований Саміт перших леді та джентльменів. За п’ять років він масштабувався зі щорічної зустрічі в постійну Глобальну платформу, що за цей час об’єднала понад 50 перших леді та джентльменів, а також лідерів думок і агентів мʼякої сили з різних регіонів світу.

Глобальну платформу започаткували у 2023 році – вона стала міжнародним механізмом, який об’єднує перших леді та джентльменів, світових експертів, міжнародні організації задля забезпечення сталості співпраці, координації спільних дій і системної комунікації навколо ключових гуманітарних тем: ментального здоровʼя, захисту дітей, освіти, відновлення, людського розвитку та миру.

Упродовж п’яти років кожен Саміт перших леді та джентльменів дав практичні результати: від об’єднання спільноти й ресурсів до запуску міжнародних партнерств, досліджень і глобальних ініціатив.

У 2021 році відбувся установчий Саміт «М’яка сила в новій реальності», що об’єднав 12 перших леді та джентльменів і заклав основу спільноти подружжів лідерів держав.

У 2022 році Саміт «Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом» зібрав 23 перших леді та джентльменів і дав змогу акумулювати 6,4 млн дол. на гуманітарні потреби, зокрема на закупівлю 92 автомобілів швидкої допомоги.

У 2023 році Саміт «Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього» об’єднав 29 перших леді та джентльменів, охопив 11 країн у межах глобального дослідження та започаткував міжнародну мережу медичних партнерств. Зараз їх майже сто, і кількість продовжує зростати.

У 2024 році Саміт «Захист дітей: гарантії безпечного майбутнього» залучив 18 перших леді та джентльменів із 15 країн і завершився ухваленням декларації про об’єднання зусиль у сфері захисту дітей.

У 2025 році Саміт «Освіта, що моделює світ» об’єднав учасників із понад 20 країн: перших леді та джентльменів, провідних освітян, нобелівських лауреатів і міністрів освіти, а також став платформою для запуску міжнародного дослідження у сфері освіти, глобальної комунікаційної кампанії «Кожне покоління лишає слід. Освіта визначає який», створеної у співпраці з ЮНІСЕФ, та «Уроку миру», розробленого для української і міжнародної спільноти.

Крім того, реалізували п’ять глобальних комунікаційних кампаній, що охопили понад 45 млн людей на чотирьох континентах.

Було проведено міжнародні сайд-івенти на полях 79-ї та 80-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН, а також Global Soft Power Summit 2024 і 2025 років. Такі заходи в цьому форматі відбулися вперше на майданчиках згаданих міжнародних подій – з ініціативи України.

Розробили й презентували чотири міжнародні дослідження у сферах ментального здоров’я, захисту дитинства та освіти, а також адаптоване дослідження індексу м’якої сили.

Також була започаткована високорівнева освітня програма для перших леді та джентльменів у партнерстві з Віденською дипломатичною академією та створено регулярний квартальний інформаційний продукт – Newsletter Глобальної платформи Саміту перших леді та джентльменів.