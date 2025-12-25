Президент:

Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, зустрічей, таймінгу – звернення Президента
25 грудня 2025 року - 19:35

ностанні новини

Президенти України та Фінляндії обговорили дипломатичну ситуацію, можливості та перспективи

29 грудня 2025 року - 19:36

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Латвії

29 грудня 2025 року - 19:13

Президент обговорив із канцлером Німеччини результати зустрічі у Флориді

29 грудня 2025 року - 18:32

Укриття в навчальних закладах, Школи Супергероїв, підтримка сімейних форм виховання та інші важливі проєкти: підсумки роботи Фундації Олени Зеленської за 2025 рік

29 грудня 2025 року - 15:26

Робочий візит Президента України до США
28 грудня 2025 року - 22:47

Президенти України та Фінляндії обговорили дипломатичну ситуацію, можливості та перспективи

29 грудня 2025 року - 19:36

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Лідери обговорили дипломатичну ситуацію, можливості та перспективи, результати зустрічей із Президентом США Дональдом Трампом і командою.

Під час розмови також ішлося про підготовку нових зустрічей у Європі. Важливо, щоб усе було максимально змістовно й щоб партнери разом протидіяли російським спробам зірвати дипломатію.

«Хоча росіяни поширюють фейки, щоб виправдати свої удари по Україні та подальше затягування цієї війни, у ключових розвідках світу мають володіти реальною інформацією. Гарантії безпеки, реальне відновлення й тривалий мир потрібні всій Європі», – зазначив Володимир Зеленський.

