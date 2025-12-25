Президент:

Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, зустрічей, таймінгу – звернення Президента
25 грудня 2025 року - 19:35

ностанні новини

Президент обговорив із канцлером Німеччини результати зустрічі у Флориді

29 грудня 2025 року - 18:32

Укриття в навчальних закладах, Школи Супергероїв, підтримка сімейних форм виховання та інші важливі проєкти: підсумки роботи Фундації Олени Зеленської за 2025 рік

29 грудня 2025 року - 15:26

У Флориді Президент України провів змістовну та конструктивну зустріч із Президентом США

29 грудня 2025 року - 01:56

Президент України і Премʼєр-міністр Канади провели спільну онлайн-розмову з європейськими лідерами

27 грудня 2025 року - 22:50

Робочий візит Президента України до США
28 грудня 2025 року - 22:47

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Лідери обговорили результати зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом і його командою у Флориді. Глава держави поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання.

Президент подякував канцлеру ФРН за поради та постійну координацію.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц також обговорили російський фейк про нібито причетність України до ударів по резиденції російського правителя.

Глава держави наголосив: російському очільнику треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття. За словами Володимира Зеленського, Україна робить усе, щоб мир був, а Росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції.

Президент подякував Німеччині, всім іншим партнерам у Європі та Сполученим Штатам Америки за підтримку на шляху до миру.

