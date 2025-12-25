Президент обговорив із канцлером Німеччини результати зустрічі у Флориді

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Лідери обговорили результати зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом і його командою у Флориді. Глава держави поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання.

Президент подякував канцлеру ФРН за поради та постійну координацію.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц також обговорили російський фейк про нібито причетність України до ударів по резиденції російського правителя.

Глава держави наголосив: російському очільнику треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття. За словами Володимира Зеленського, Україна робить усе, щоб мир був, а Росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції.

Президент подякував Німеччині, всім іншим партнерам у Європі та Сполученим Штатам Америки за підтримку на шляху до миру.