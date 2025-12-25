Президент:

Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, зустрічей, таймінгу – звернення Президента
25 грудня 2025 року - 19:35

ностанні новини

Президенти України та Фінляндії обговорили дипломатичну ситуацію, можливості та перспективи

29 грудня 2025 року - 19:36

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Латвії

29 грудня 2025 року - 19:13

Президент обговорив із канцлером Німеччини результати зустрічі у Флориді

29 грудня 2025 року - 18:32

Укриття в навчальних закладах, Школи Супергероїв, підтримка сімейних форм виховання та інші важливі проєкти: підсумки роботи Фундації Олени Зеленської за 2025 рік

29 грудня 2025 року - 15:26

Робочий візит Президента України до США
Робочий візит Президента України до США

28 грудня 2025 року - 22:47

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Латвії

29 грудня 2025 року - 19:13

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Глава держави подякував Латвії за незмінну підтримку та допомогу від самого початку повномасштабного російського вторгнення, яку надзвичайно цінують українці.

Володимир Зеленський поінформував Едгарса Рінкевичса про зустріч із Президентом США Дональдом Трампом та роботу з американською переговорною командою.

«Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною», – наголосив Глава держави.

Президент також подякував Латвії за подальшу підтримку програми PURL і спільну позицію в усіх питаннях взаємодії на європейському рівні.

Володимир Зеленський запросив Президента Латвії відвідати Україну.

