Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Глава держави подякував Латвії за незмінну підтримку та допомогу від самого початку повномасштабного російського вторгнення, яку надзвичайно цінують українці.

Володимир Зеленський поінформував Едгарса Рінкевичса про зустріч із Президентом США Дональдом Трампом та роботу з американською переговорною командою.

«Дуже добре попрацювали, і той факт, що росіяни намагаються зараз зірвати прогрес черговими фейками, тільки підтверджує якість наших зустрічей і комунікації з американською стороною», – наголосив Глава держави.

Президент також подякував Латвії за подальшу підтримку програми PURL і спільну позицію в усіх питаннях взаємодії на європейському рівні.

Володимир Зеленський запросив Президента Латвії відвідати Україну.