Президент визначив основні пріоритети для роботи послів і генеральних консулів України на найближчий час і наступний рік

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з представниками всіх українських дипломатичних установ.

Глава держави подякував дипломатам за роботу й гідне представлення інтересів України у світі та окреслив основні пріоритети їхньої роботи на найближчий час, а також на наступний рік.

Президент зазначив, що цієї ночі Росія здійснила черговий масований ракетно-дроновий удар по нашій країні. Саме тому важливо продовжувати роботу над посиленням протиповітряної оборони – Україна потребує систем ППО та ракет до них.

«Це сигнал усім посольствам – треба працювати. Є на озброєнні в багатьох країн НАТО, у більшості країн НАТО “Петріоти”. Що стосується, наприклад, “Насамс”, тут я хочу подякувати і Сполученим Штатам, і нашим друзям із Норвегії. Дякую і німецькому напрямку – ми отримали додаткові системи “Петріот”, і всі молодці, уся команда посольська. Це було дуже важливо», – сказав Володимир Зеленський.

Також детально йшлося про розширення ініціативи PURL, завдяки якій Україна отримує озброєння для свого захисту. Президент доручив послам і генеральним консулам наростити зусилля із залучення до програми країн, які ще не приєдналися, та збільшувати внески. Крім того, Глава держави наголосив, що потрібно працювати й над розвитком інструменту SAFE, який є важливим для безпеки України та всієї Європи. Важливо, щоб у кожної країни, яка долучилася до SAFE, були передбачені видатки на спільне виробництво з Україною.

Окремо під час онлайн-зустрічі обговорили наступні кроки дипломатичної роботи щодо резолюцій на підтримку України в ООН. Ішлося про повернення українських дітей, яких викрала Росія, та захист прав людини на тимчасово окупованих територіях.

«Резолюція, на яку я звертаю окрему увагу, – це резолюція щодо українських дітей, яких було викрадено Російською Федерацією під час цієї війни. Для нас дуже важливо, щоб ця резолюція була підтримана багатьма країнами світу», – наголосив Президент.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що дипломатична команда докладає та докладатиме необхідних зусиль для наближення справедливого миру й забезпечення визначених Президентом України пріоритетних завдань.