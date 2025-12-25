Укриття в навчальних закладах, Школи Супергероїв, підтримка сімейних форм виховання та інші важливі проєкти: підсумки роботи Фундації Олени Зеленської за 2025 рік

У 2025 році Фундація Олени Зеленської зосередилася на масштабуванні програм і запуску нових ініціатив, спрямованих на забезпечення доступу до навчання та розвитку, підтримку сімейних форм виховання, а також психосоціальну допомогу підліткам і молоді в умовах війни.

Один із ключових напрямів роботи – забезпечення доступу дітей до освіти та створення безпечного навчального середовища. Упродовж року було відкрито 28 укриттів у навчальних закладах Миколаївщини, Одещини, Дніпровщини, Чернігівщини та Київщини. Загалом Фундація облаштувала 31 укриття: 23 – у школах та вісім – у дитячих садках.

Фундація продовжила розвиток мережі освітніх просторів Школи Супергероїв для дітей, які перебувають на тривалому лікуванні. Цьогоріч відкрили ще шість нових осередків у дитячих лікарнях Чернігова, Черкас, Луцька, Тернополя, Мукачева та Чернівців. Загалом в Україні працює 23 Школи Супергероїв.

Важливим пріоритетом залишається забезпечення дітей технікою для онлайн-навчання, зокрема у прифронтових регіонах. За підтримки партнерів Фундація передала школярам близько 4 тис. гаджетів.

У 2025 році розпочалися будівельні роботи з відновлення дитячого творчо-спортивного центру в Бородянці, який зруйнували російські окупанти. Завершення заплановане на кінець 2026 року. Заклад зможе приймати понад 2 тис. дітей.

Фундація надалі підтримує сімейні форми виховання. Впродовж року надано гуманітарну допомогу 137 великим прийомним родинам, зокрема в межах ініціативи «Від будинку до домівки». За весь час діяльності підтримку одержали понад 600 родин.

У 2025-му стартувала друга хвиля проєкту «Адреса дитинства», що передбачає зведення 22 будинків для великих прийомних родин. Три сім’ї вже заселилися у власні домівки на Київщині, Полтавщині та Дніпровщині, ще 19 будинків перебувають у процесі спорудження. Загалом за час реалізації проєкту Фундація звела 18 осель, а його географія охоплює майже всі області України.

Значна увага – психосоціальній підтримці підлітків і молоді. Наприкінці року відкрито перші молодіжні простори «12–21» у Білій Церкві та Хмельницькому. Там молодь віком від 12 до 21 року зможе безпечно спілкуватися, відпочивати, розвиватися. Відвідувачам доступні послуги психологів і соціальних працівників, консультації щодо навчання та професійного розвитку, зони для дозвілля, клуби за інтересами та спільні активності. У 2026 році планують відкрити ще чотири такі простори.

Цьогоріч Фундація також профінансувала літні зміни «Голосних кемпів» для понад 220 дітей із досвідом війни та підтримала інклюзивний літній «Космотабір» для 100 юних українців.

Традиційно наприкінці року – підтримка дітей у період зимових свят. У 2025-му вдруге проведено безкоштовну інтерактивну різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» на території Національного заповідника «Софія Київська». Проєкт масштабували: щонайменше 8 тис. дітей і дорослих зможуть відвідати святковий захід. За сприяння партнерів передано новорічні подарунки маленьким українцям, що потребують додаткової підтримки, зокрема дітям військовослужбовців і тим, які були змушені залишити свій дім через російську агресію.

Ще один важливий напрям – підтримка медичної та освітньої інфраструктури. Центри екстреної медичної допомоги Одещини, Харківщини, Дніпровщини, Сумщини та інших регіонів одержали 60 нових швидких. Крім того, Фундація передала 15 генераторів для медичних і навчальних закладів Миколаївщини, Сумщини, Чернігівщини та Дніпровщини.

«Усі ці результати стали можливими завдяки підтримці наших партнерів – міжнародних організацій, бізнесу та донорів, які розділяють наше бачення й послідовно підтримують українських дітей і родини. Саме завдяки цій співпраці Фундація може масштабувати наявні програми й запускати нові ініціативи, що відповідають викликам сьогодення», – підсумувала Олена Зеленська.