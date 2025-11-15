Сьогодні вже стартувала наша програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок — звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні вже стартувала наша програма зимової підтримки, і за перші 2 години прийому заявок було вже пів мільйона заявок – на 1000 гривень на кожного українця, який потребує підтримки: дорослі та діти, і на сімʼю це відчутно. Кошти можна буде витратити – і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня – на оплату «комуналки», ліків, українських продуктів, українських книг, і, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію.

Головне – оформити заявку через «Дію» або Укрпошту і зробити це до Різдва, до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки. Кошти на програму є, і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою, тож у цьому році очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України повністю виконає програму. Якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування, забезпечимо.

Хочу подякувати команді «Дії». Сьогодні вранці було непросто, коли пішли сотні тисяч заявок у першу ж годину, але система витримує: заявки реєструються, часу на реєстрацію заявок достатньо. Кошти будуть, будуть надходити на карту «Національного кешбеку», і це все можна оформити так, як кожному зручно. Вдячний всім українським банкам, які розʼяснюють умови і допомагають.

Доручив урядовцям максимально детально, максимально чітко давати українцям деталі програми і слідкувати, щоб кожен, хто оформив заявку, міг отримати кошти на себе і на дитину. Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка – це додаткова форма підтримки.

Будуть також інші елементи зимової підтримки. Вже також зафіксовані на зиму ціни на електрику і газ для людей. Фінансування на імпорт газу забезпечимо, резерви обладнання для ремонтів після російських ударів збільшуємо, і Кабінет Міністрів України має все це представити суспільству – всі важливі деталі. Дякую кожному, хто працює заради України, хто працює заради українців. Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!