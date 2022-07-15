Ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим, але для цього ще потрібно боротися – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні Європейський Союз оголосив перші деталі нового, сьомого санкційного пакету, який готується проти Російської Федерації, і завдання українських дипломатів – зробити все для посилення цього пакету.

Після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор. Зокрема відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов’язково забезпечать Збройні Сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде.

Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному рівні, і на міжнародному рівні зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне.

Міністр внутрішніх справ України доповів сьогодні мені повну інформацію про рятувальну операцію, яка проводилась у місті. Загалом по медичну допомогу звернулися майже двісті людей. Чотири людини наразі в критичному стані, на жаль. У списку зниклих безвісти досі четверо громадян. На місці робиться все, щоб з’ясувати їхню долю. Список загиблих станом на цей час не змінився – 23 людини.

Також міністр доповів мені щодо удару російської армії по Миколаєву сьогодні вранці. Зруйновані корпуси двох інститутів – педагогічного та кораблебудівного.

Немає таких слів у нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Це ж подвійний злочин – знищувати саме педагогічні інститути, щоб і закладу освіти не було, і нових освітян не могли навчити...

Але хай терористи не сподіваються, що їм це щось дасть. Ми обовʼязково відновимо все, що вони зруйнували. Кожен із понад двох тисяч освітніх закладів – усі дитячі садочки, всі школи, інститути, університети. А головне – ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини.

Сполучені Штати Америки готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік – з додатковою допомогою для України. Зокрема, йдеться і про розширення можливостей нашої військової авіації. Ця та інша американська допомога для нашої держави значно посилить наш оборонний потенціал. Це важливо.

Хочу ще раз висловити вдячність американському народу, Президенту Байдену, Конгресу США за всю ту підтримку, яку ми одержуємо. До речі, тільки за останні два тижні в український бюджет було перераховано 3 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки, і це дає нам змогу забезпечувати сьогодні поточні соціальні потреби українців. Америка справді є лідером у глобальному захисті свободи.

Зараз, коли я записую це звернення, майже по всій території нашої держави – повітряна тривога. Є попередня інформація щодо влучань – Дніпро, Кременчук, Київщина. Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору дуже проста – тиснути на нас з вами, тиснути на наше суспільство, залякувати людей, завдавати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити.

Тому я дуже прошу вас, вкотре: будь ласка, не ігноруйте зараз сигналів повітряної тривоги. Відповідних правил поведінки треба дотримуватися завжди, особливо на об’єктах, які мають громадське значення. Звичайно, ми прийдемо до того дня, коли російський терор стане неможливим. Але для цього ще потрібен час. Ще потрібно боротися. І ми будемо боротися.

Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших воїнів. 242 учасники бойових дій відзначені державними нагородами.

Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за нас з вами, за Україну!

Вічна вдячність усім, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!