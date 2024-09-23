Ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – виступ Президента України під час пленарного засідання Саміту майбутнього

Щиро дякую. Пані та панове!

Важливо, що світ працює над формуванням спільного уявлення про найкраще майбутнє для людства. Щойно такі колективні зусилля починаються, одразу ж стають явними й справжні інтереси.

Україна підтримує зусилля, спрямовані на збереження єдності, безпеки всіх націй, а також неухильне дотримання Статуту ООН. І ви всі можете бачити, хто постійно не лише виступає проти цього, а й активно працює над розхитуванням світової єдності.

Цього разу під час роботи над Пактом заради майбутнього та сама невелика група із семи спільників на чолі з Росією знову діяла деструктивно, повсякчас опираючись будь-яким глобальним ініціативам, що підсилюють ефективність Статуту ООН.

Ця група завжди так чинила, щоразу, коли ООН намагалася робити те, що працювало б на загальне благо. І ви всі це бачите. Я дякую Німеччині та Намібії за їхню спільну допомогу в розробці Пакту заради майбутнього. Я також дякую Замбії та Швеції за сприяння переговорам щодо Глобального цифрового договору. Я дякую Ямайці та Нідерландам, які співголовували в міжурядовому процесі з підготовки Декларації для майбутніх поколінь. Дуже важливо, що ми чуємо єдиний голос Африки зараз – ця спільна позиція африканських країн зміцнює глобальні зусилля. І я щиро дякую всім країнам, які надали свої корисні пропозиції щодо майбутнього.

Світ потребує мирного майбутнього й стабільного розвитку. І я кажу це як Президент України – країни, яка протистоїть жорстокій колоніальній агресії Росії. І ми точно знаємо, як багато може досягти глобальна єдність – і тут, в ООН, і через Саміти миру для України, на яких ми намагаємося протидіяти руйнівній силі Росії та її поплічників.

Зараз ми готуємося до другого Саміту миру, просуваючись разом із нашими партнерами крок за кроком, згідно з Формулою миру.

І ми працюємо над питаннями продовольчої та енергетичної безпеки, притягненням Росії до відповідальності за її терор. Далі ми розглянемо всі інші пункти Формули миру, зокрема звільнення полонених, відновлення територіальної цілісності тощо.

І ми готуємо документ, який представимо на другому Саміті миру.

Я запрошую всіх лідерів, нації й надалі підтримувати наші спільні зусилля заради справедливого й мирного майбутнього!

Путін украв уже чимало, але йому ніколи не вдасться вкрасти майбутнє світу. Я впевнений.

Дякую вам!

Слава Україні!

