Ми – українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо зруйноване – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Ранок важкий. Маємо справу з терористами.

Десятки ракет, іранські «Шахіди». У них дві мішені.

Енергооб’єкти по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави.

Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні.

Друга мішень – це люди.

Спеціально обрали такий час, такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди.

Але. Ми – українці. Допомагаємо одне одному. Віримо в себе. Відновлюємо все зруйноване.

Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю – впевненістю в перемозі.

Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли. Але бігти ми можемо тільки вперед – і демонструємо це на полі бою. Так буде й надалі.

Працюють зараз рятувальники. Працює наша ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито.

Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових, все буде нормально.

Завжди дотримуйтесь правил безпеки. І завжди памʼятайте: Україна була до того, як з’явився цей ворог, Україна буде й після нього.

Слава Україні!