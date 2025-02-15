Ми відкриті надати Кіту Келлогу всю необхідну інформацію для розуміння ситуації в Україні – Президент

Росія поширює дезінформацію про рейтинги підтримки влади з боку українців, тому важливо оприлюднити й надати партнерам результати українських соціологічних опитувань. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ.

Глава держави зазначив, що спецпредставник Президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, який перебуває з візитом в Україні, матиме змогу отримати рейтинги довіри й можливість поспілкуватися з українцями, щоб зрозуміти їхнє ставлення до української влади, до поступок Росії й чи довіряють вони російському диктатору.

«Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам – сам зрозумів, що відбувається. Авжеж, будуть зустрічі щодо військових, розвідки будуть, Служба безпеки. Весь запит, який є у тієї сторони, весь запит, який отримала наша сторона, – ми відкриті до цього», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також підтвердив готовність поїхати на фронт разом із генералом Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.

«Поїдемо, і там нехай поспілкується з військовими. Готові військові зараз терміново голосувати для того, щоб піти додому? Для того, щоб усе віддати “рускім” і не мати гарантій безпеки? Нехай запитає в людей, які тут живуть і воюють. Мені здається, на все це є відповіді у звичайних людей», – наголосив Глава держави.