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Ми відкриті надати Кіту Келлогу всю необхідну інформацію для розуміння ситуації в Україні – Президент

19 лютого 2025 року - 14:58

Ми відкриті надати Кіту Келлогу всю необхідну інформацію для розуміння ситуації в Україні – Президент

Росія поширює дезінформацію про рейтинги підтримки влади з боку українців, тому важливо оприлюднити й надати партнерам результати українських соціологічних опитувань. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ.

Глава держави зазначив, що спецпредставник Президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, який перебуває з візитом в Україні, матиме змогу отримати рейтинги довіри й можливість поспілкуватися з українцями, щоб зрозуміти їхнє ставлення до української влади, до поступок Росії й чи довіряють вони російському диктатору.

«Для мене це завдання, щоб пан Келлог отримав інформацію сам – сам зрозумів, що відбувається. Авжеж, будуть зустрічі щодо військових, розвідки будуть, Служба безпеки. Весь запит, який є у тієї сторони, весь запит, який отримала наша сторона, – ми відкриті до цього», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також підтвердив готовність поїхати на фронт разом із генералом Келлогом, щоб зустрітися з військовими, які захищають Україну від російської агресії.

«Поїдемо, і там нехай поспілкується з військовими. Готові військові зараз терміново голосувати для того, щоб піти додому? Для того, щоб усе віддати “рускім” і не мати гарантій безпеки? Нехай запитає в людей, які тут живуть і воюють. Мені здається, на все це є відповіді у звичайних людей», – наголосив Глава держави.

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