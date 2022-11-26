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Ми знаємо, за що воюємо – Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС

27 листопада 2022 року - 12:03

Ми знаємо, за що воюємо – Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС

Перша леді України Олена Зеленська у Києві дала інтерв'ю журналістам британської телерадіомовної корпорації BBC. 

Вона розповіла про настрої українців у період масових відключень електроенергії, викликаних російськими обстрілами критичної інфраструктури. 

«У нас було вже стільки випробувань, що жоден блекаут – точно не найстрашніше, що траплялося. Ми навчилися жити, не відкладаючи нічого на потім, робити необхідне тут і зараз», – зазначила дружина Президента. 

«Дуже вірю в те, що психологи називають посттравматичним зростанням, коли з випробувань ми виходимо сильнішими. Ми точно змінилися й загартувалися. Українці тримаються у найскладніші часи.  Бо ми знаємо, за що воюємо», – додала перша леді.

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